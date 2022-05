Ministerul Apărării din Marea Britanie: Rusia, planuri pentru a domina nord-vestul Mării Negre

Rusia ar putea domina nord-vestul Mării Negre în contextul în care va reuşi să îşi consolideze poziţia pe Insula Şerpilor cu ajutorul rachetelor de croazieră strategice de apărare aeriană şi de coastă, a anunţat, miercuri, Ministerul britanic al Apărării în raportul zilnic.

”Dacă Rusia îşi consolidează poziţia pe Insula Şerpilor cu rachete de croazieră strategice de apărare aeriană şi de coastă, ar putea domina nord-vestul Mării Negre”, subliniază comunicatul publicat de Ministerul britanic al Apărării, miercuri, informează News.ro.

Luptele continuă pe Insula Şerpilor, iar Rusia încercă în mod constant să îşi consolideze garnizoana care se află în acel loc, se mai arată în comunicatul Ministerului britanic al Apărării.

”Ucraina a lovit cu succes sistemele de apărare antiaeriană rusă şi a reaprovizionat navele cu drone de tip Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au o protecţie minimă în vestul Mării Negre, în urma retragerii Marinei Ruse în Crimeea după pierderea crucişătorului Moskva”, se mai precizează în comunicat.

Astfel, eforturile Rusiei de a-şi spori prezenţa forţelor pe Insula Şerpilor oferă Ucrainei mai multe şanse de angajare a trupelor ruse, precum şi a echipamentului militar pentru un război de uzură, se mai menţionează în comunicat.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjNroJk7jh



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/iFMlDEKM4T