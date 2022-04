Ministerul Apărării din Rusia anunță noul obiectiv al trupelor rusești în Ucraina

Rusia vrea să preia controlul total asupa sudului Ucrainei şi regiunii Donbas, pentru a dispune de un pod terestru către Peninsula ucraineană Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, anunţă vineri un oficial de rang înalt din cadrul armatei ruse, relatează AFP.

”De la începutul celei de a doua faze a operaţiunii speciale, o fază care a început în urmă cu două zile, unul dintre obiectivele armatei ruse este de a stabili un control total asupra Donbasului şi sudului Ucrainei”, anunţă generalul Rustam Minekaiev, adjunctul comandantului Forţelor Districtului Militar Central al Rusiei, citat de agenţiile ruse de presă.

”Acest lucru va permite asigurarea unui culoar către Crimeea şi să se exercite presiuni asupra infrastructurilor vitale ale economiei ucrainene”, precizează el.

Ministerul Apărării de la Moscova a comunicat că în cursul nopţii au fost lovite 58 de ţinte militare în Ucraina, printre care locuri unde erau concentrare trupe, depozite de combustibili şi echipament militar, transmite Reuters.



Au fost lovite de asemenea, cu ajutorul rachetelor de înaltă precizie, trei ţinte ce au inclus un sistem de apărare antiaeriană S-300 şi o mare concentrare de trupe ucrainene cu echipamentul din dotare.



Reuters menţionează că informaţiile nu pot fi verificate din surse independente.

‼️The #Russian army plans to establish full control over #Donbas and southern #Ukraine during the second phase of the special operation, as well as provide a corridor to #Crimea.



This was reported by the Russian Defense Ministry.