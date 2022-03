Ministerul britanic al Apărării: trupele rusești vor ataca puternic Kievul

Ministerul Apărării din Marea Britanie arată faptul că ultimele informații din teren contrazic poziția oficială a Kremlinului, care anunța o reducere a trupelor din zona Kiev.

Conform acestor informații, trupele rusești sunt bine ancorate în regiunea Kiev și în următoarele zile sunt așteptate bătălii grele, în special în suburbiile capitalei Ucrainei.

De asemenea, sunt așteptate bătălii grele în Mariupol, un obiectiv cheie al Rusiei. Deocamdată, forțele ucrainene controlează centrul orașului Mariupol.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0NUMTq8nrj