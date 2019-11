Ministerul Justiţiei, BLAT la CJUE: Noul ministru a schimbat poziţia României pe o lege declarată constituţională

Noul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu, recunoaşte că a schimbat punctul de vedere oficial al României în procesul de la Curtea de Justiţie a UE, contestând practic o lege aflată în vigoare şi declarată constituţională: legea prin care a fost înfiinţată Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Predoiu anunţă că s-a renunţat la ideea trecerii agenţilor guvernamentali CEDO şi CJUE de la Ministerul de Externe la Ministerul Justiţiei.

"Am discutat cu ministrul Aurescu şi am convenit să rămânem în formula existentă. E o partajare a funcţionării agentului între Ministerul de Externe, care tutelează, şi Ministerul Justiţiei, care contribuie cu puncte de vedere. Chiar am corectat câteva puncte de vedere plecate anterior din Minister către Agent. Vă pot da exemplu procesul de la CJUE privind SIIJ, unde poziţia Ministerului Justiţiei şi poziţia Ministerului de Externe s-au schimbat fundamental pentru faza pledoariilor orale. Să sperăm că vor fi acceptate aceste pledoarii. S-au schimbat în sensul că iniţial, în faza scrisă, această instituţie era susţinută, iar noi am exprimat punctul de vedere pe care îl avem acum faţă de acestă secţie şi care este în linie şi cu cea am spus anterior în Parlament, şi cu ce spune raportul de ţară, şi cu ce am spus public, respectiv faptul că SIIJ, din punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, trebuie ori desfiinţată, ori radical modificată în competenţa ei şi organizarea ei", a declarat Predoiu, joi, într-o conferinţă de presă.

Predoiu a mai precizat că documentele modificate au fost redactate "în mandatul Toader" şi "au fost ulterior uşor ajustate în mandatul Birchall".

Întrebat dacă printre cazurile în care au fost schimbate punctele de vedere se numără şi Dragnea vs. România şi Kovesi vs. România, ministrul Justiţiei a răspuns: "Nu, acolo, nu am avut nicio discuţie, vă spun sincer."