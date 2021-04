Ministerul Mediului vine cu explicații: De ce au primit amendă salvatorii unor pui de urs

Asociaţia Prietenii Berzelor a fost amendată deoarece, deşi deţine, în mod indiscutabil, meritul salvării a doi pui de urs, modul în care reprezentanţii acestei asociaţii au acţionat este total contrar prevederilor legale şi ar fi putut duce la înrăutăţirea stării de sănătate sau chiar la decesul animalelor, se arată într-o postare pe Facebook a Ministerului Mediului.

Aceasta după ce asociaţia a anunţat, vineri, că a fost amendată de Garda de Mediu Sibiu pentru că a transportat doi pui de urs abandonaţi şi deshidrataţi la sanctuarul din Zărneşti.

"O poveste despre cum bunele intenţii şi spiritul de iniţiativă nu se pot substitui respectării legii. Tot ce trebuie să ştii despre cazul ursuleţilor de la Sibiu + BONUS un caz similar de astăzi, din aceeaşi zonă, dar cu deznodământ foarte diferit (citeşte până la sfârşit)", se arată în postarea Ministerului Mediului.

Oficialii instituţiei relatează, mai departe, versiunea lor a modului în care s-au derulat lucrurile:

"În data de 30 martie, reprezentanţii asociaţiei pentru protecţia animalelor Prietenii Berzelor / Friends of Storks - Cristian, Romania din judeţul Sibiu, au primit de la o persoană fizică două exemplare de pui de urs. Din declaraţiile acestora, puii au fost găsiţi în proximitatea localităţii Biertan, iar la momentul primirii starea de sănătate a acestora era una precară, fiind hrăniţi necorespunzător.

Ce spune legea în aceste situaţii? Prevederile legale sunt foarte clare: Persoana fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care deţine accidental exemplare de faună sălbatică are obligaţia să le declare imediat la comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu (prin sistemul unic 112) şi să semneze declaraţia privind capturarea accidentală a unei specii strict protejate. (Art. 14 din HG 323/2010).

De ce e important să fie respectată legea? În astfel de cazuri, prioritatea trebuie să fie identificarea celor mai bune soluţii pentru salvarea şi reabilitarea exemplarelor în cauză. Garda de Mediu este instituţia care decide, alături de Agenţia pentru Protecţia Mediului şi DSVSA, care este calea de urmat. Medicii veterinari analizează imediat starea de sănătate, iar în urma analizei se stabileşte dacă este necesară plasarea în custodia provizorie a unui centru de reabilitare. Toţi aceşti paşi sunt esenţiali în vederea atingerii obiectivului final: reintroducerea exemplarelor în habitatele naturale de origine.

Ce s-a întâmplat cu puii de urs de la Sibiu? Deşi au constatat că starea de sănătate a puilor de urs este una precară, deşi activează încă din anul 2007 în domeniul protecţiei animalelor, reprezentanţii asociaţiei Prietenii Berzelor au decis să ignore prevederile legale (notificarea imediată a Gărzii de Mediu prin dispeceratul 112) şi să transporte cele două exemplare cu un autoturism personal de la Sibiu la Zărneşti, judeţul Braşov, pe o distanţă de peste 150 km, fără supravegherea unui medic veterinar, pentru a le preda Asociaţiei Milioane de Prieteni, care administrează sanctuarul de urşi AMP Libearty - Bear Sanctuary. Reprezentanţii Asociaţiei Milioane de Prieteni au fost şi cei care, în jurul orei 17:00, au anunţat autorităţile despre speţa în cauză, informând că urmează să primească cei doi pui de urs.

Imediat după primirea informării, comisarii Gărzii de Mediu au încercat, timp de aproape 4 ore, să ia legătura cu reprezentanţii asociaţiei Prietenii Berzelor însă nici mesajele nici repetatele apeluri nu au avut succes. Abia în jurul orei 21:00 s-a stabilit legătura cu aceştia, după ce puii de urs fuseseră deja predaţi la Libearty.

Unde au greşit reprezentanţii asociaţiei Prietenii Berzelor? 1. Au omis să notifice imediat Garda de Mediu (prin sistemul unic 112) despre deţinerea puilor de urs, încălcând astfel prevederile HG 323/2010 (contravenţie pentru care au fost deja sancţionaţi cu amendă de 10.000 de lei, cu posibilitatea plăţii a jumătate din minim în termen de 15 zile, respectiv 2.500 lei);

2. Nu au apelat imediat la expertiza unui medic veterinar, care ar fi trebuit să analizeze starea de sănătate a exemplarelor (asta deşi, fiind o organizaţie de protecţia animalelor, asociaţia Prietenii Berzelor dispune de serviciile unui veterinar);

3. Au transportat în mod ilegal cei doi pui de urs pe o distanţă de 150 de km, în condiţii improprii şi fără supravegherea unui medic veterinar, de la Cristian la Zărneşti (fapta constituie infracţiune şi este în cercetare la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sibiu);

4. Au ignorat în mod repetat apelurile şi mesajele comisarilor GNM;

5. Au luat de unii singuri decizia greşită de a preda puii de urs Sanctuarului Libearty. Deşi este cel mai cunoscut din ţară, Sanctuarul Libearty este destinat exclusiv exemplarelor mature de urşi care, din varii motive, nu mai pot fi reabilitaţi. În acest centru, urşii cu probleme de sănătate sau comportamentale îşi pot trăi viaţa în condiţii bune, evitând interacţiunea cu omul sau cu alte exemplare. În cazul puilor de urs însă, prima opţiune este întotdeauna un centru de reabilitare special pentru exemplare juvenile, în vederea reintroducerii lor în mediul natural. Or Sanctuarul Libearty nu oferă acest tip de serviciu specializat, urşii de aici trăind în captivitate pentru tot restul vieţii. Specialiştii analizează în prezent posibilitatea relocării puilor într-un astfel de centru de reabilitare, atunci când starea lor de sănătate o va permite.

Concluzii: deşi asociaţia Prietenii Berzelor deţine, în mod indiscutabil, meritul salvării celor doi pui de urs, modul în care reprezentanţii acestei asociaţii au acţionat este total contrar prevederilor legale şi ar fi putut duce la înrăutăţirea stării de sănătate sau chiar la decesul exemplarelor", precizează oficialii Ministerului Mediului.

Potrivit acestora, relocarea exemplarelor din speciile strict protejate se face sub îndrumarea directă şi numai cu acordul şi supravegherea instituţiilor statului.

"Le recomandăm tuturor iubitorilor de animale care se vor regăsi, pe viitor, în situaţii similare, să ceară imediat intervenţia autorităţilor competente. Doar astfel se pot lua cele mai bune decizii şi măsuri, pentru binele exemplarelor în cauză", au arătat reprezentanţii ministerului.

Mai departe, ei prezintă un caz pe care l-au numit "Aşa Da", petrecut sâmbătă tot în Biertan, unde protagonistul este un pui de urs de aceeaşi vârstă cu cei care au ajuns la Zărneşti.

"În această dimineaţă, Garda de Mediu Sibiu a fost înştiinţată, prin dispeceratul 112, că un alt pui de urs a fost găsit de mai mulţi turişti şi a fost predat unui localnic din loc. Bârghiş. Imediat, la faţa locului s-au deplasat reprezentanţi GNM, APM, DSVSA şi IPJ Sibiu şi ai asociaţiei Milvus. Starea de sănătate a puiului de urs a fost evaluată de către un medic veterinar, iar ulterior acesta a fost preluat în vederea relocării la Orfelinatul de urşi Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears de la Bălan, judeţul Harghita. În acest loc, ursuleţul va primi un tratament special, fără contact direct cu omul şi într-un habitat identic cu cel natural, astfel încât acesta să poată fi eliberat, în scurt timp, în pădure, după ce va fi capabil să îşi procure singur hrana", spune Ministerul Mediului.

Vineri, Asociaţia "Prietenii Berzelor" a anunţat într-un comunicat că fost sancţionată contravenţional de Garda de Mediu Sibiu cu amendă de 10.000 lei, după ce voluntarii asociaţiei au salvat doi pui de urs, abandonaţi lângă comuna Biertan, care sunt în prezent la sanctuarul din Zărneşti, în judeţul Braşov, potrivit preşedintele ONG-ului, Miruna Gritu.

"Astăzi 02. 04. 2021, Asociaţia Prietenii Berzelor a fost sancţionată contravenţional de către Garda de Mediu Sibiu cu amendă în valoare de 10.000 lei, pentru implicarea în salvarea celor doi pui de urs găsiţi abandonaţi lângă comuna Biertan, judeţul Sibiu. (...) Astăzi am simţit din nou că în ţara asta viaţa animalelor nu este pe primul plan, că tot ceea ce contează sunt hârtiile sub care unii îşi ascund incompetenţa. Dacă am fi stat ore bune să aşteptăm hârtiile pentru relocare astăzi poate vorbeam de doi pui de urs morţi. Dar pentru că am acţionat pentru salvarea lor şi am hotărât să ne deplasăm rapid la cel mai apropiat sanctuar de urşi suntem nevoiţi să plătim. Tot ceea ce contează însă pentru noi este faptul că cele două ghemotoace sunt acum bine şi că se recuperează. Că vor fi bine şi vor creşte mari într-un loc în care vor fi protejate toată viaţa lor. Noi vom continua să luptăm pentru fiecare animal rănit şi pentru fiecare animal ce va avea nevoie de ajutorul nostru cu aceeaşi pasiune şi încăpăţânare cu care o facem de atâţia ani. Şi cu speranţa că într-o zi viaţa lor va conta cu adevărat, nu numai pentru noi", a declarat Miruna Gritu.

Potrivit sursei citate, asociaţia din Sibiu a mers să preia puii de urs de lângă Biertan, la rugămintea altui ONG, care aflase că urşii sunt bolnavi şi abandonaţi. Pe drumul de la Cristian la Biertan, unde se aflau urşii, cei de la "Prietenii Berzelor" susţin că au încercat telefonic să afle cum să procedeze de la diferite persoane angajate în instituţii de mediu.

"Faptele s-au petrecut astfel: marţi 30.03.2021, am fost sunaţi de către un reprezentant al Asociaţiei Milioane de Prieteni din Braşov să ajutăm în cazul a doi pui de urs găsiţi în apropierea unei cabane din judeţul Sibiu. Încă dinainte de a pleca spre Biertan am încercat să aflăm exact cum ar trebui să procedăm de la diferite persoane din cadrul instituţiilor de Mediu din Sibiu", mai arată Miruna Gritu.

După ce au preluat urşii, voluntarii din Sibiu şi-au dat seama că starea lor nu este bună şi au decis să-i transporte la Zărneşti, unde există un sanctuar specializat de urşi şi personal cu experienţă în salvarea acestor animale.

"Ajunşi la puii de urs am constatat că viaţa lor era pusă în pericol din cauza stării de deshidratare avansată şi a diareii severe. Am plecat de urgenţă spre Cristian cu puii de urs. Pe drumul de întoarcere am contactat telefonic reprezentanţi ai diferitelor instituţii din Sibiu în încercarea de a găsi o soluţie legală pentru situaţia în care ne aflam. Pentru că starea ursuleţilor se degrada tot mai tare şi pentru că nouă ni se pare normal să luptăm în primul rând pentru viaţă am hotărât să plecăm de urgenţă cu ursuleţii spre Zărneşti pentru a primi cât mai repede ajutor din partea celor specializaţi. Odată ajunşi cu puii de urs la Zărneşti, aceştia au fost preluaţi de către reprezentanţii asociaţiei Milioane de Prietenii şi evaluaţi medical de către medicul colaborator al acestora. Pe perioada evaluării medicale a ursuleţilor, telefonul a rămas la încărcat în maşină. În momentul plecării de la Zărneşti am constat că aveam o listă lungă de apeluri nepreluate de la reprezentanţii diferitelor instituţii din Sibiu. Le-am comunicat acestora că puii de urs sunt în siguranţă în sanctuarul de urşi din Zărneşti. Ne-au anunţat că urmează să fim invitaţi la sediul Gărzii de Mediu Sibiu pentru a fi audiaţi în prezenţa reprezentanţilor IPJ -SAESP", a mai declarat Miruna Gritu.

Asociaţia "Prietenii Berzelor" din Cristian este recunoscută pe plan local ca fiind una din cele mai implicate în salvarea animalelor domestice şi sălbatice. În 23 martie, poliţiştii Biroului Poliţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au emis primul ordin de plasare în adăpost a unui cal abandonat, preluat de Asociaţia "Prietenii Berzelor" din comuna Cristian, care l-a luat în ocrotire.

Cei de la "Prietenii Berzelor" din Cristian se numără printre ONG-urile cu care Consiliul Judeţean din Sibiu au semnat un protocol de colaborare, pentru salvarea animalelor din judeţ.