Ministerul Sănătății a declanșat 'vânătoarea de spăgari' în spitale: Falsul pacient a băgat spaima în medici

Falşii pacienţi, operaţiunea sub acoperire a ministerului Sănătăţii, a fost anunţată ca parte din strategia de combatere a corupţiei în sistemul medical, potrivit observator.ro.

Scopul acestei operaţiuni ar fi identificarea personalului medical care primeşte sau cere şpagă de la pacienţi, sub orice formă ar fi ea. Iată că ministrul Pintea a anunţat primul angajat dat afară prin metoda pacientului fals.

Falşi pacienţi umblă prin spitale ca să prindă medicii şpăgari.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a anunţat că metoda "Falsul pacient" a dat deja primele rezultate, după doar o zi de la declanşarea operaţiunii, scrie stiripesurse.ro, un anagajat din sistemul medical fiind deja dat afară din unitatea spitalicească.

"Nu este o idee a mea. Este o parte a strategiei anticorupție pe care trebuie să o implementăm. Deja am început să facem verificări. Avem exemple negative deja. Exemplul pe care pot să vi-l dau este a unui pacient care a mers la spital pentru o fișă medicală pentru permis auto și a plătit analizele și o taxă de celeritate cerută din partea c. Începând de acum trei săptămâni în urmă am făcut primul astfel de control. Vă pot spune că în acest moment o persoană a părăsit spitalul, am făcut doar cinci acțiuni până acum. Este o parte a strategiei anticorupție. Atunci când pacientul este nemulțumit de actul medical, trebuie să luăm măsuri", a precizat ministrul Pintea.