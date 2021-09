Miniştrii USR PLUS demisionează din Guvernul condus de Florin Cîţu, este anunţul postat pe pagina de Facebook a USR PLUS, după o şedinţă a conducerii alianţei. Alianţa USR PLUS deţine în Guvern portofoliile Justţiei, Sănătăţii, Cercetării, Proiectelor Europene, Transporturilor şi Economiei. Postul de ministru al Justiţiei a rămas deja vacant după revocarea lui Stelian Ion.