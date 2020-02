Ministru acuză PSD de campanie otrăvită pe tema gazelor din Marea Neagră

Ministrul Economiei, Virgil Popescu (PNL), a transmis sâmbătă că filialele PSD din sudul țării distribuie masiv pe online o „interpretare mincinoasă” a unor afirmații legate de gazele din Marea Neagră.

„Observ că PSD a început o campanie de tip fake news împotriva mea. Filialele PSD din sudul țării au împânzit online-ul cu o declarație făcută de mine, dar au inserat o interpretare mincinoasă, tipic pesedistă. O și postez pe pagina mea ca să vedeți cum... înțelege PSD să apere interesele energetice ale României.

Recent am declarat într-un interviu acordat Hotnews următorul lucru: “Dacă mai stăm mult cu gazul din Marea Neagră, s-ar putea să nu mai aibă aceeași valoare pe care o are acum. Să scoatem gazul din Marea Neagră și să îl consumăm în special în România”. Acesta este un adevăr! România trebuie să profite, la prețuri ridicate, de pe urma rezervelor pe care le are pentru a se dezvolta economic și pentru a ține la distanță interesele unor state ostile nouă.

Guvernul PNL va investi în Marea Neagră pentru a crește independența energetică a Românei. Domnilor de la PSD, vânzare de țară ați făcut voi în trei ani de guvernare! Românii au văzut ce ați făcut și ca urmare ați pierdut alegerile europarlamentare și prezidențiale. Disperarea de care dați dovadă acum arată tuturor că veți pierde și alegerile locale, dar și parlamentarele de anul acesta”, a scris ministrul pe Facebook.

