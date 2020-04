Ministrul Afacerilor Interne, reacţie la temerile că România rămâne fără grâu: Consumul intern e asigurat şi dacă recolta va fi la jumătate

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune că România are suficiente rezerve de grâu pentru consumul intern până la finalul acestei veri sau chiar la începutul toamnei. Vela afirmă că exporturile realizate de România în interiorul Uniunii Europene nu vor ajunge în ţări afara spaţiului comunitar.

"Suntem preocupaţi de securitatea alimentară a românilor. În consecinţă, am făcut acest prim pas prin care am interzis exporturile către state terţe sau alte variante (...). Cu siguranţă vom verifica tot traseul fiecărui export şi vom lua o decizie ulterioară dacă nu se respectă ceea ce prevede Ordonanţa numărul 8. Până una-alta, vreau să asigur românii că nu suntem în această situaţie în care să oprim de tot exportul, că nu am avea grâu, că se termină în luna iunie. Avem grâu şi în rezervele de stat, există grâu şi la agenţi economici şi în silozuri. Măsura de a interzice exporturile este o măsură de prevenţie, în sensul în care oricum cu ceea ce avem în silozuri, cu ceea avem la societăţile private, ceea ce există în rezervă, vine şi recolta din acest an, ne asigură consumul pentru perioada următoare”, a afirmat Marcel Vela, vineri seară, la Antena 3, potrivit news.ro.

Acesta a precizat că există rezerve de grâu chiar şi în cazul în care, din cauza secetei, recolta din acest an va fi la jumătate faţă de cea de anul trecut, aşa cum estimează unii specialişti.

Vela a arătat că "doar o mică parte” din recolta anuală de grâu a României este destinată consumului intern, mare parte din producţia anuală de grâu fiind exportată de România.

"Aproape în totalitate recolta noastră era destinată comerţului, fie în zona comunitară, fie către state terţe, în special în zona arabă. Aşadar, chiar dacă e pe jumătate, este suficient grâu pentru România şi cred că avem suficientă înţelepciune ca din această jumătate să păstrăm în România suficient până la recolta din anul 2021”, a mai afirmat Marcel Vela.

Ministrul Afacerilor Interne a precizat că doar rezervele de grâu de anul trecut pot asigura consumul de grâu al României până în lunile august sau septembrie.

Prin Ordonanţa Militară nr. 8, se interzice, pe perioada stării de urgenţă, exportul la grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, soia, floarea soarelui, ulei de seminţe, zahăr, produse de brutărie, patiserie, biscuiţi, turte sau alte reziduuri rezultate din cereale. Procedurile de export aflate în derulare pentru astfel de produse sunt suspendate, aşa cum se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fito-sanitare pentru astfel de exporturi.