Ministrul Agriculturii explică cum stau marii producători cu stocurile: Oamenii cumpără emoțional

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, susține că a ținut legătura în permanență cu producătorii, iar stocurile acestora sunt pline și nu există perspectiva unei crize alimentare. Ministrul susține că în cazul în care această criză de sănătate se va prelungi, atunci vor apărea probleme, tocmai de aceea le cere producătorilor autohtoni să continue producția.

„Încă din prima zi a stării de urgență am monitorizat alimentele. Am vrut să avem o imagine completă a stocurilor de alimente. Vrem să știm că până la sfârșitul crizei ca stocurile să fie suficiente. Ne interesează și stocurile care se adună la producător și la procesator. În ultimele săptămâni sunt foarte multe stocuri de lapte, carne de porc, pui, pește, de legume. Ne semnalează că nu au ce face cu aceste stocuri. Este o schimbare de comportament a cumpărătorilor, care reacționează emoțional. Cei care lucrau cu HoReCa au probleme, pentru că aceștia nu mai lucrează. Am făcut apel ca piețele agro-alimentare să rămână deschise. Mâine vom prinde într-o ordonanță militară obligativitatea deschiderii piețelor.”, a spus Adrian Oros, la Realitatea Plus.

Ministrul a spus că și producătorii români vor avea șansa să își vândă produsele.

„Nici în România și nici în UE nu există semne ale crizei alimentare. Totuși, dacă criza COVID-19 durează mult, aceasta va afecta și economia și agricultura. Pe datele pe care le avem, nu se pune problema unei crize alimentare. Statul trebuie să caute soluții. Responsabilitatea, măsura și omenia sunt cuvintele cheie în această perioadă.”, a mai spus ministrul Agriculturii.