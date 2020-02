Ministrul Agriculturii i-a scos din SĂRITE pe fermierii care plantează floarea soarelui, după interzicerea unui pesticid: Să se descurce

Atitudine ciudată a ministrului demis al Agriculturii, în contextul în care fermierii nu-și vor mai putea trata culturile de floarea-soarelui cu un anumit tip de pesticide. Cultivatorii amenință că vor renunța la cultivarea din primăvară, iar Oros i-a îndemnat să ....găsească alternative pentru aceste pesticide, așa cum au făcut cei din alte țări din UE, conform Mediafax.

Adrian Oros, ministrul demis al Agriculturii, a decis interzicerea pesticidelor pe bază de neonicotinoide pentru culturile de floarea-soarelui și rapiță, întrucât acestea sunt dăunătoare pentru albine. El a luat hotărârea după o atenționare venită de la Comisia Europeană, care a acordat derogări României în ultimii ani. La rândul lor, fermierii au spus că vor renunța la cultivarea de floarea-soarelui din acest motiv.

”În ultimii ani, s-au tot dat derogări pentru România și Lituania pentru utilizarea acestor neonicotinoide. Anul acesta, când am venit la minister, era deja târziu să luăm o decizie foarte radicală. Am avut consultări atât cu apicultorii, cât și cu fermierii, și în ianuarie am decis să nu prelungim această derogare, să interzicem utilizarea neonicotinoidelor pentru tratarea semințelor de floarea-soarelui și rapiță și am permis utilziarea lor pentru sfeclă și porumb”, a declarat Adrian Oros, ministrul demis al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

"Există răgaz ca până anul viitor și cei cărora li s-a permis să utilizeze neonicotinoide, respectiv cei care cultivă porumb și sfeclă să găsească alte soluții. Noi nu mai putem prelungi această derogare, deja suntem atenționați de către Comisia Europeană. Atenționarea sigur că a venit în noiembrie", a mai spus ministrul.

Deși comercianții de pesticide și erbicide spun că au dezvoltat o gamă bio care scapă culturile de dăunători fără să afecteze albinele și fără a genera costuri mai mari față de pesticidele interzise de UE, fermierii sunt reticenți la noile variante.

"Nu s-a mai dat derogare pentru a fi tratată sămânța de floarea-soarelui cu neonicotinoide, având în vedere clima, condițiile de climă și rezerva de dăunători în sol, ne face pe noi producătorii agricoli să mai renunțăm în a mai cultiva în primăvara floarea-soarelui", a declarat Gheorghe Albu, președinte interimar al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR).

România se află pe primul loc la producția de floarea-soarelui în Uniunea Europeană, cu o recoltă de 3,4 milioane tone în 2019. Suprafața însămânțată a fost de 1,5 milioane hectare.