Ministrul Agriculturii răspunde acuzaţiilor lui Marcel Ciolacu şi acuză PSD că a făcut o lege care favorizează marii arendaşi în tranzacţiile cu terenuri

PSD a făcut o lege în ceea ce priveşte tranzacţionarea terenurilor agricole care a îngreunat vânzarea, iar parlamentarii coaliţiei încearcă să deblocheze situaţia, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Agriculturii Adrian Oros, în replică la criticile liderului PSD Marcel Ciolacu faţă de proiectul de modificare a Legii privind tranzacţiile cu terenuri agricole îniţiat de parlamentari PNL, USRPLUS ŞI UDMR.

„În momentul apariţiei legii, s-a produs un blocaj. În perioada noiembrie-decembrie am primit mai multe telefoane la minister în care am primit sute jalbe deoarece nu se mai puteau tranzacţiona terenuri. Aşadar, am dat o Hotărâre de Guvern astfel încât să deblocăm tranzacţiile demarate înainte de aplicare noii legi”, a precizat Adrian Oros.

Legea avea iniţial două obiective: ca terenurile să fie cumpărate doar de cetăţenii români şi evitarea speculei cu terenuri, a adăugat ministrul.

„Câţiva colegi încearcă acum să deblocheze lege”, a anunţat Oros.

Deputatul USR-PLUS Silviu Dehelean, alături de mai mulţi parlamentari PNL, UDMR şi din grupul minorităţilor naţionale, au depus pe 9 martie un proiect de lege pentru modificarea Legii 17/2014 - lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole.

Conform iniţiatorilor, proiectul vine în contextul în care social-democratul Paul Stănescu a creat o lege care favorizează doar marii arendaşi şi ridică numeroase bariere birocratice în calea celor pe care pretinde că îi protejează - fermierii şi tinerii fermieri români

Prin modificările aduse de PSD anul trecut se împiedică constituirea unei clase de mijloc consistente în satele României, mai arată sursa citată, potrivit căreia, propunerile de modificare a Legii 17/2014 vor elimina labirintul birocratic impus de PSD pentru a bloca vânzarea terenurilor agricole.

Ministrul a mai afirmat că PSD critică proiectul.

“Este o reacţie a celor de la PSD, se simt lezaţi pentru că ei au creat un oarecare monopol. Ei au fost cei care au făcut această lege, făcând un mecanism mai greoi(...). Astfel au scăzut foarte mult preţurile terenurilor şi au început să cumpere ei terenurile. Nu înţeleg ieşirea domnului Ciolacu. El este trimis să susţină interesele latifundiarilor roşi”, a completat ministrul.

Ministrul a mai solicitat celor implicaţi în tranzacţiile agricole să vină cu problemele pe care le întâmpină astfel încât să se găsească o variantă în care tranzacţiile să fie făcute în mod corect.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a acuzat luni că zeci de senatori şi deputaţi de la PNL şi USR-PLUS au depus la Senat un proiect de lege prin care va fi permisă vânzarea pământului agricol românesc. „Concret, dispar condiţiile privind domiciliul şi rezidenţa, dar - mai ales - dispar şi interdicţiile de înstrăinare care erau de minim 8 ani de la data cumpărării terenurilor”, a explicat liderul PSD.

„Un nou jaf naţional al coaliţiei de dreapta: vânzarea pământului agricol românesc! 100 de miliarde de euro – atât este valoarea terenului agricol al României. Prin legislaţia adoptată anul trecut, în acord cu legislaţia europeană, i-am împiedicat să mai vândă aceste terenuri străinilor. Pentru a proteja atât fermierii, cât şi statul român în condiţiile în care deja 4 milioane de hectare de pământ nu mai sunt ale românilor! Ce fac ei acum?! 61 de deputaţi şi senatori ai Puterii, în frunte cu ministrul Agriculturii Adrian Oros, au depus la Senat un proiect de lege prin care să se dea din nou drumul vânzării pământului românesc! Concret, dispar condiţiile privind domiciliul şi rezidenţa, dar - mai ales - dispar şi interdicţiile de înstrăinare care erau de minim 8 ani de la data cumpărării terenurilor”,a afirmat Ciolacu.

”Asta e reforma lor! În loc să sprijine fermierii români, ei dau liber samsarilor de terenuri. Cum îşi va putea asigura România consumul intern dacă pământul nu îi mai aparţine?! Cum vom putea spera să nu mai fim o mare piaţă de desfacere pentru toate porcăriile pline de pesticide venite din afară?!”, a adăugat Ciolacu.