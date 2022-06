Ministrul Agriculturii spune ce ar vrea să audă fiecare țară: 'România este departe de a se afla într-o situaţie de apariţie a unei crize alimentare'

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat că România este departe de a se afla într-o situaţie de apariţie a unei crize alimentare, precizând că în 2020, cel mai secetos an din ultimii 20 de ani, agricultura României a reuşit să asigure necesarul de consum de grâu la nivel intern, dar şi un excedent de două milioane de tone, informează News.ro.

Adrian Chesnoiu a fost prezent, vineri, la evenimentul dedicat Zilei Mondiale pentru Combaterea Deşertificării şi Secetei, organizat de Administraţia Naţională de Meteorologie.

“Anul 2020 probabil a fost cel mai secetos an din ultimii 20 de ani. Am avut o suprafaţă de aproape un milion de hectare de teren arabil calamitate sau cu o productivitate extrem de redusă din cauza secetei. Dar cu toate acestea agricultura României a reuşit să asigure necesarul de consum de grâu la nivel intern şi să realizeze chiar un excedent de aproximativ două milioane de tone pentru că necesarul nostru de consum intern este situat undeva la 4,5 milioane tone de grâu anual, iar producţia realizată în 2020 a fost de 6,5 milioane de tone. Deci, iată că şi în cel mai rău an din punct de vedere climateric, fermierii români au reuşit să asigure necesarul de grâu pentru consumul intern şi să realizeze şi un excedent pentru export”, a declarat Adrian Chesnoiu.

El a precizat că România are un nivel de producţie stabil la principalele cereale de toamnă. “Lucrul acesta ne dă, cred eu, liniştea necesară de a înţelege că România este departe de a se afla într-o situaţie de apariţie a unei crize alimentare. Desigur este important ca întotdeauna să ne asigurăm stabilitatea, să fim siguri că nivelul producţiei este unul stabil şi pot să vă asigur că şi anul acesta avem un nivel de producţie stabil la principalele cereale de toamnă. Acum sigur e important ca până la finalul anului agricol să avem cantităţi de precipitaţii să avem o situaţie climaterică care să fie îngăduitoare cu fermierii noştri şi să nu ne trezim cu fenomene extreme sau accentuate climaterice care să pună în risc această activitate agricolă”, a explicat ministrul Agriculturii.

