Ministrul Alexandru Petrescu îi răspunde unui fost ministru: El a dezvoltat un cyber call centre, dar eu am cerut alocarea unui numar unic scurt, respectiv 1911

Fostul ministru al Comunicațiilor în Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu, îl acuză pe actualul ministru, Alexandru Petrescu, că își asumă meritele proiectului pentru numărul unic pentru raportarea incidentelor de securitate cibernetică, deși acesta a fost realizat si depus spre finantare la Comisia Europeana în 2016 de echipa CERT-RO.

Alexandru Petrescu nu a rămas dator și îi răspunde predecesorului său. Petrescu spune că ”alocarea unui numar unic scurt, respectiv 1911, apelabil din toate retelele, a fost un demers efectuat de echipa CERT RO strict la initiativa mea in 2019”.

“Am fi o tara de performeri daca am fi analizați dupa numarul proiectelor depuse! De-a lungul timpului MCSI a excelat in proiecte depuse și nelivrate. Este bine cunoscut (inclusiv de domnul Augustin Jianu sper) faptul ca in managementul proiectelor, cea mai dificila etapa este implementarea acestora, pentru ca acest fapt inseamna absorbtia efectiva a banilor europeni si atingerea scopului pentru care proiectul a fost gândit și depus. In rest, vorbim doar de comisii, prelungiri, fazari, dezangajari si multe alte explicatii prin care sa aratam de ce nu se poate!

Implementarea proiectului de care face vorbire domnul Jianu, a inceput sub Guvernul PSD, dupa plecarea dumnealui din pozitia de ministru si se desfasoara sub guvernarea PSD (perioada de implementare fiind 1 septembrie 2017-30 august 2019).

O componenta a acestui proiect o reprezinta intr-adevar dezvoltarea unui cyber call centre, insa alocarea unui numar unic scurt, respectiv 1911, apelabil din toate retelele, a fost un demers efectuat de echipa CERT RO strict la initiativa mea in 2019.

Numarul unic și campania de promovare ce acompaniază demersul, va facilita raportarea incidentelor de securitate cibernetica, contribuind inclusiv la cresterea nivelului de constientizare a riscului privind securitatea cibernetica.

A se nota diferenta dintre un call center, care reprezinta un serviciu suport constituit dintr-o infrastructura hardware si software operata de personal sau automatizata, si noul concept adus de numarul unic, 1911 care are o puternica componenta de constientizare la nivelul populatiei dar si a firmelor a importantei masurilor de securitate cibernetica, aditional avand o functie de compilare si analiza a datelor obtinute si translatarea lor in noi programe/strategii care sa asigure o politica nationala de securitate cibernetica proactiva.”, e explicația lui Petrescu.