Ministrul Apărării: 'Nu ne temem de un atac' / Despre folosirea armelor nucleare: 'Teoretic, nu este exclus'

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr (PSD), a declarat joi, într-un interviu la Antena 3, că România nu se teme că va fi atacată, în contextul invadării Ucrainei de către armata rusă, dar că sunt luate în calcul toate scenariile, iar folosirea armelor nucleare nu poate fi exclusă „teoretic”.

„Romania nu se teme de un atac insa orice stat serios in proximitate cu o zona de conflict trebuie sa fie pregatit pentru astfel de situatii. La nivelul decidentilor militari exista variante luate in discutie, cu asta se ocupa de fapt armata, sa se asigure ca populatia unei tari isi poate desfasura activitatea in conditii de normalitate”, a declarat șeful MApN.

Întrebat dacă există posibilitatea să se întâmple în România un incident ca în Polonia, unde o rachetă a căzut pe teritoriul țării NATO, el a răspuns:

„Premierul, care are o experienta mlitara respectabila, a exprimat ceea ce cred ca pot sa spun si eu, ca nu exista elemente care sa ne duca cu gandul acolo. Personal nu cred ca suntem intr-o astfel de situatie”.

Legat de o eventuala folosire de către Rusia a armelor nucleare, ministrul Apărării consideră că „unul din elementele predictibile care i se poate asocia (lui Vladimir Putin) este impredictibilitatea”. „Teoretic, posibilitatile nu sunt excluse, au fost evocate de oficiali de inalt si experti. Imi place sa cred ca nu se va intampla asa ceva”, a adăugat acesta.

„Cred ca decizia de a face pace apartine in acest moment Ucrainei”, a precizat șeful MApN. El a menționat că are o colaborarea instituțională „foarte bună” cu președintele Klaus Iohannis.