Ministrul Aurescu, discuție cu omologul american: România are planuri pentru exportul de grâne din Ucraina

Ministrul Afaceri Externe Bogdan Aurescu a anunţat că a discutat cu secretarul de stat al SUA Antony Blinken, înaintea reuniunii informale a miniştrilor de externe din statele NATO, despre sprijinirea Ucrainei prin exportul de grâne, prin intermediul porturilor Galaţi şi Constanţa.

„Am avut o discuţie scurtă cu secretarul de stat american, Antony Blinken, înaintea reuniunii informale a miniştrilor de externe din statele NATO despre eforturile şi planurile României de a susţine economia Ucrainei prin facilitarea exportului de grâne prin porturile din Galaţi şi Constanţa şi o coopare în această privinţă pentru a contribui la securitatea alimentară”, a scris Bogdan Aurescu, duminică pe Twitter.

