Ministrul Culturii: Muzica ne însoţeşte în cele mai importante momente ale vieţii

Ziua Internaţională a Muzicii este o ocazie în plus de a celebra arta, afirmă ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, potrivit Agerpres.

"Limbajul muzicii este universal şi are capacitatea de a vindeca, linişti, bucura sau chiar întrista. Astfel, indiferent că este rock, pop, clasică, blues, jazz, populară, muzica ne însoţeşte în cele mai importante momente ale vieţii, fiind creatoare de stări. O celebrăm astăzi pentru a ne aminti importanţa ei şi le urăm "La mulţi ani" tuturor muzicienilor, compozitorilor, soliştilor", a transmis Lucian Romaşcanu.În fiecare an, la data de 1 octombrie, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Muzicii (International Music Day), iniţiată la propunerea renumitului violonist şi muzicolog Yehudi Menuhin, preşedinte pe atunci al Consiliului Muzical Internaţional al UNESCO (International Music Council - IMC), fondat în 1949.Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, sâmbătă îşi deschid stagiunile 2022 - 2023 Opera Naţională Bucureşti şi Teatrul Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian", fiecare aducând publicului câte o premieră.Astfel, opera din Capitală îşi aşteaptă spectatorii la premiera spectacolului "Povestirile lui Hoffmann", de Jacques Offenbach, regia Matteo Mazzoni, a cărui ultimă montare pe această scenă a avut loc în anul 1986.Teatrul Naţional de Operetă şi Musical aduce în premieră "Jack, între dragoste şi nebunie", un musical în două acte, semnat Diego Mecchi, după romanul "Jack, între nebunie şi dragoste: conflictele unui criminal în serie", bazat pe povestea renumitului criminal în serie Jack Spintecătorul.Prima Zi internaţională a muzicii a fost organizată în 1975, de către IMC, conform rezoluţiei adoptate de a 15-a Adunare Generală din Lausanne (1973). Scopul acestei zile este de a sublinia rolul major pe care muzica îl are în viaţa noastră, de a realiza o mai bună cunoaştere a acesteia şi a legăturilor pe care le creează.