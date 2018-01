Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, anunţă redeschiderea a două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina

Ministrul de Externe al României, Teodor Meleşcanu, a anunţat, joi, la finalul unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Pavlo Klimkin, că în acest an vor fi redeschise două puncte de trecere a frontierei dintre România şi Ucraina. El a declarat, într-o conferinţă de presă, că în 2018 vor deveni funcţionale punctele de trecere a frontierei de la Vicovu de Sus - judeţul Suceava şi Racovăţ - judeţul Botoşani, aflate la frontiera cu Ucraina, conform Agerpres.

"Am discutat cu domnul Klimkin şi în bugetul pe acest an (n.r.- bugetul de stat al Ucrainei) vor fi prevăzute de către Ministerul Finanţelor sumele necesare pentru deschiderea a două puncte de frontieră. Aceste puncte de frontieră sunt, din punct de vedere al părţii române, complet pregătite pentru a fi deschise şi aşteptăm doar finalizarea din partea cealaltă în cursul acestui an", a afirmat Meleşcanu. Cei doi miniştri au discutat şi despre posibilitatea deschiderii de noi puncte pietonale la frontiera dintre România şi Ucraina.