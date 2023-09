Ministrul de Finanțe afirmă că Germania se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce privește creșterea economică

Creşterea economică rămâne o mare provocare pentru Germania, a declarat joi ministrul de Finanţe, Christian Lindner, informează Reuters.

"Creşterea rămâne o mare provocare. Trebuie să consolidăm creşterea în Germania, nu doar prin programe de cerere guvernamentală, care ar putea alimenta inflaţia, dar prin mai multe lucruri pe partea de ofertă", a spus Lindner la un eveniment organizat de cotidianul Handelsblatt, conform Agerpres.

Potrivit lui Christian Lindner, lupta cu inflaţia este o prioritate pentru Guvern, cu o politică fiscală "moderat restrictivă", în linie cu politica de înăsprire a politicii monetare a Băncii Centrale Europene.

"Este ca un incendiu, nu doar focul este periculos, dar şi apa utilizată la singerea focului ar putea fi periculoasă", a spus Lindner, făcând referire la politicile fiscale expansive care ar putea alimenta inflaţia şi ar putea prelungi campania băncii centrale pentru a o ţine sub control.Ministrul german al Finanţelor a mai spus că în acest an, pentru prima dată după pandemia din 2020, indicatorii referitori la datorie şi deficit în bugetul naţional sunt în scădere."În pofida unei reveniri la o politică bugetară moderat restrictivă, avem investiţii record", a spus Lindner, făcând referire la bugetul pe 2024. Planurile bugetare pentru anul următor vizează investiţii de 54,2 miliarde de euro.Săptămâna trecută, Banca centrală a Germaniei (Bundesbank) a estimat că economia germană este posibil să se contracte în trimestrul al treilea, în condiţiile în care industria este în recesiune iar consumul privat are o contribuţie limitată la creşterea economică.Cea mai mare economie a Europei a trecut printr-o scurtă recesiune la începutul anului şi a înregistrat o creştere zero în trimestrul al doilea. În aceste condiţii, o contracţie în perioada iulie-septembrie ar însemna al patrulea trimestru consecutiv în care Germania a înregistrat o creştere negativă sau stagnare.În luna iulie, Fondul Monetar Internaţional a anunţat că se aşteaptă ca PIB-ul Germaniei să înregistreze o contracţie de 0,3% în acest an, astfel că Germania va fi singura dintre marile economii ale lumii care va suferi o contracţie a economiei. Comisia Europeană este şi mai pesimistă cu privire la performanţele economice ale Germaniei, prognozând o contracţie de 0,4% în noile sale prognoze, faţă de un avans de 0,2% cât estima anterior.