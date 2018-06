Ministrul de Finanţe, anunţ de ULTIMĂ ORĂ. Decizia Fiscului vizează mii de români

Peste 11.000 de români vor primi somaţii de plată de la ANAF. Ministerul de Finanţe susţine că românii au datorii către stat, cumulate, la 31 martie, de peste 14 miliarde de lei

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat marţi, la o conferinţă de profil, că persoanele fizice au datorii restante către stat de circa 14 – 15 miliarde de lei, pentru recuperarea cărora ANAF va trimite decizii de impunere până la sfârşitul acestui an. Vestea bună este că ministerul condus de Teodorovici are în plan să ofere sprijin pentru datornici, prin reducerea sumelor pe care aceştia le au de achitat.

"Am vorbit de acest lucru la început acestui an când am făcut declaraţia unică şi la acea dată vorbeam de restanţe, de faptul că ANAF nu a trimis în ultimii cinci ani de zile decizii de impunere către anumite categorii de persoane, de contribuabili. Şi atunci e normal ca fiecare să ştie într-un final ce are de dat către stat şi undeva prin toamnă să avem o centralizare a acestor informaţii fiscale pentru care fiecare contribuabil să aibă această imagine. După care e normal, ca şi stat, pentru că ai avut o parte de vină ne-notificând contribuabilul, dar şi contribuabilul trebuia să ştie foarte bine legea şi să plătească faţă de stat, deci undeva la mijloc, să putem propune un mecanism care să încurajeze plata acestor sume în marea lor parte în acest an", a spus Teodorovici, conform Adevărul.ro .