Ministrul de Interne, luat la bani mărunți din PSD: 'De unde a avut distinsa dvs. mama, în anul 2012, 300.000 de euro pe care să-i depună în conturi'

Ministrul de Interne, Marcel Vela, este luat la bani mărunți din PSD! Radu Cristescu îl întreabă pe acesta de unde a avut mama sa, o femeie în etate din Comuna Armeniș, în anul 2012, 300.000 de euro și sute de milioane de lei pe care să-i depună în conturi și depozite în bănci.

„Domnule Marcel Vela,

acum ca ați fost instalat ministru de Interne, as vrea sa va rog sa răspundeți la următoarea întrebare:

De unde a avut distinsa dvs mama, Vela Iconia, o femeie în etate din Comuna Armeniș, în anul 2012, 300.000 de euro și sute de milioane de lei pe care să-i depună în conturi și depozite în bănci?

Reamintesc ca in anul 2012 erați primar al municipiului Caransebeș și fericit posesor al lucrării de centură al municipiului Caransebeș.

Pentru reîmprospătarea memoriei va atașez poze cu situația conturilor și depozitele in bănci ale mamei dvs”, scrie Cristescu pe Facebook.