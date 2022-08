Ministrul de Interne moldovean: Moldova, amenințată pe domeniul de trafic de arme

Printre riscurile care planează asupra R. Moldova în contextul războiului din țara vecină se numără amenințările ce vin pe domeniile trafic de arme și muniții, de persoane și altele, susține ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, potrivit căreia R. Moldova cooperează cu Europol și Frontex pentru a lupta cu aceste riscuri.

"Noi, în continuare, avem un război la frontieră, ceea ce înseamnă că riscurile de securitate sunt încă prezente. Amenințările vin pe domeniile trafic de arme și muniții pentru că avem un război la frontieră", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, în timpul emisiunii "Punctul pe AZi" de la TVR Moldova, transmite Știri.md.

"Deja se încearcă stabilirea unor rute de anumiți infractori. Traficul de droguri deja se testează, au fost tentative de testare a relocării anumitor laboratoare pe producerea drogurilor sintetice.

Traficul de persoane se reactivează și se încearcă noi metode de simulare a traversării legale a persoanelor.

Trafic de substanțe chimice, bunuri de lux, bani falși, totul este posibil. Exact asta ne spun și rapoartele Europolului, atunci când ai o astfel de situație cum e războiul din Ucraina care, cu regret, generează oportunități de business criminal, trebuie sa fim pregătiți pentru orice scenariu", spune Ana Revenco.

"Deoarece Republica Moldova are cea mai lungă frontieră cu războiul și nu este o țară UE, înțelegem că riscurile nu pot fi tratate doar astăzi și mâine să uit. Am coagulat echipele, am concentrat eforturile, am revizuit instrumentarul cu care cooperăm și, totodată, înțelegem că, pentru a fi eficienți, noi avem nevoie să lucrăm împreună cu alți colegi din alte state.

În primul rând, lucrăm desigur cu Frontex și cu Europol, dar este prea puțin pentru că această criză este fără precedent. De aici e și propunerea noastră de a crea acel hub de securitate europeană la Chișinău, cât mai aproape de frontiera războiului. Aici să se întrunească specialiștii care activează în aceste domenii, să aibă loc schimbul de informații. Următoarea ședință va avea loc în septembrie, aici, în Chișinău. Așteptăm colegii din mai multe state membre, colegi din teren care lucrează în domeniu, să înțelegem în ce direcție trebuie să ne mișcăm pentru a fi eficienți în traficul de persoane", mai spune ministrul de Interne.