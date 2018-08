Ministrul de Interne: Nu am informații că cei care au organizat genul acesta de acțiuni au o pregătire PARAMILITARĂ. A existat un mod organizat de acțiune

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susține că nu are informații potrivit cărora cei care ar fi comis agresiuni la protestul din 10 august ar avea pregătire paramilitară, menționând că a existat un mod organizat de acțiune. Explicatiile, dupa ce in mediul online au aparut informatii in acest sens.

"Nu am avut informații ca cei care au organizat genul acesta de actiuni au o pregatire paramilitara sau ca sunt specializate in genul acesta de interventii sau ca actiunea s-a organizat in baza unui plan, dar nu pot sa nu constat ca a existat un mod organizat de actiune", a spus Carmen Dan la Antena 3.