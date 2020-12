Ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan: Am votat pentru planul de dezvoltare al judeţului Vrancea

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru planul de dezvoltare al judeţului Vrancea şi pentru viitorul judeţului, potrivit Agerpres.

"Am votat pentru începerea noului spital judeţean în Focşani, am votat pentru finalizarea Autostrăzii A7 până la finalul anului 2024.

Citește și: LOVITURĂ de BAROS pentru reținuții din dosarul achizițiilor medicale al DNA - Cei propuși pentru arestare, TRIMIȘI după GRATII iar firma oprită de la achiziții

Am votat pentru realizarea a cel puţin patru parcuri industriale în judeţul Vrancea, am votat pentru refacerea staţiunii Soveja. Într-un cuvânt, am votat pentru planul de dezvoltare al judeţului Vrancea. Am votat pentru vrânceni, pentru viitorul judeţului Vrancea", a declarat Ion Ştefan.



Ion Ştefan a votat la Şcoala Gimnazială nr. 9 din Focşani, împreună cu şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Ionel Dancă.