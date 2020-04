Ministrul Economiei: Antibiotice Iaşi a cerut aviz pentru a începe producţia de biocide. OMV Petrom va solicita aviz săptămâna viitoare

Antibiotice Iaşi a cerut aviz pentru a începe producţia a două tipuri de biocide, iar OMV Petrom va solicita la rândul său aviz săptămâna viitoare, a declarat ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

"Vestea bună este că un alt mare producător român, Antibiotice Iaşi, a cerut aviz pentru a produce două tipuri de biocide, un gel pentru populaţie, pentru spălatul pe mâini, şi biocide pentru spitale. Inclusiv OMV Petrom va solicita săptămâna viitoare aviz pentru biocide. Deci piaţa începe să se mişte, companiile încep să se mişte şi sunt convins că vom rezolva această problemă a biocidelor", a spus Virgil Popescu, duminică seara, la B1 TV, potrivit Agerpres.ro.

În ceea ce priveşte Farmec Cluj, ministrul Economiei a afirmat că săptămâna viitoare va avea avizul şi autorizaţia pentru a putea produce biocide.

"Sunt în discuţii, vorbesc cred că de câteva ori pe zi cu directorul general de la Farmec. Împreună cu colegii de la Guvern am pus în Ordonanţa Militară, dacă nu mă înşel 4, posibilitatea ca institutele armatei, respectiv institutul Cantacuzino să poată da aceste avize şi autorizaţii pentru biocide. Până acum procedura era foarte lungă. Farmec, ca orice companie de bună credinţă, în urmă cu două săptămâni a aplicat pe Agenţia Naţională a Medicamentului şi acolo nu s-au descurcat. Ne-au contactat, am venit foarte rapid, am vorbit cu ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, iar săptămâna viitoare Farmec va avea avizul şi autorizaţia pentru a putea produce biocide în România", a precizat Popescu.