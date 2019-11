Ministrul Economiei dorește elaborarea unui plan multianual de colaborare cu Armata

Elaborarea unui plan multianual de colaborare cu Armata Română este necesară pentru a avea o planificare strategică a comenzilor ce se vor face companiilor din industria de apărare, le-a transmis marţi ministrul Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, sindicatelor din domeniu.

Conform unui comunicat remis AGERPRES , ministrul Economiei s-a întâlnit marţi cu sindicatele din industria de apărare pentru a purta o serie de discuţii în vederea elaborării unor strategii de acţiune în viitorul apropiat."Ministerul pe care îl conduc are printre direcţiile strategice şi industria de apărare. Referitor la aceasta, eu am avut încă de la începutul mandatului întâlniri cu ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, şi am hotărât să elaborăm un plan multianual de colaborare cu Armata Română, în urma căruia vom vedea cum poate să răspundă industria de apărare nevoilor Armatei Române. Trebuie să ştiţi că vă bazaţi atât pe sprijinul meu, cât şi pe sprijinul ministrului Apărării Naţionale", a afirmat Virgil Popescu.Ministrul Economiei i-a asigurat pe sindicaliştii din industria de apărare că în mandatul său îşi propune să întărească relaţia de colaborare dintre Ministerul Apărării şi Ministerul Economiei şi a subliniat că-şi doreşte să sprijine puternic industria naţională de apărare.Virgil Popescu a precizat că este la curent cu situaţia dificilă în care se află multe dintre companiile din industria de apărare aflate în portofoliul Ministerului Economiei, susţinând că situaţia a fost generată şi de precedentul mod de lucru defectuos dintre Ministerul Economiei şi Ministerul Apărării Naţionale.La finalul întâlnirii, ministrul Economiei a reiterat că industria de apărare este prioritară şi că este receptiv la problemele întâmpinate de societăţi şi angajaţii acestora, dar a subliniat că îşi doreşte ca toţi cei implicaţi să dea dovadă de profesionalism, se menţionează în comunicat.Printre participanţii la întâlnirea cu sindicatele de la sediul Ministerului Economiei s-au numărat preşedintele Sindicatului Dreptatea de la Uzina Automecanică Moreni şi secretar naţional pe probleme de industrie de apărare în cadrul Federaţiei Naţionale Sindicale Solidaritatea Metal, Constantin Bucuroiu, liderul Federaţiei Sindicatelor din Apărare UNIREA, Ion Ivan, precum şi preşedinţi ai sindicatelor de la Uzina Mecanică SADU, Uzina Mecanică Orăştie, IAR Ghimbav, Fabrica de Pulberi SA Făgăraş, IOR SA.Sindicaliştii i-a transmis ministrului Economiei problemele cu care se confruntă cele mai multe societăţi din industria de apărare: lipsa contractelor şi a investiţiilor, criza forţei de muncă din cauza nivelului foarte mic de salarizare, potrivit sursei.Dialogul cu sindicatele de marţi a avut loc după ce prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Economiei şi ministrul Apărării Naţionale au avut o întâlnire în vederea consolidării cooperării între cele două instituţii, se precizează în comunicat.