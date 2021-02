Ministrul Educației intervine în scandalul 'Gheorghe Șincai': 'Credeți că eu sunt aici pentru politică sau pentru școală? Sincer, uitați-vă la mine'

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu intervine în scandalul de la Colegiul Național "Gheorghe Şincai" din București. El a dat asigurări în fața profesorilor revoltați că nu va reloca colegiul în acest an: „Acest colegiu - la nivel de infrastructură, la nivel de cadre didactice, la nivel de elevi - trebuie să intre pe calea normală pentru un colegiu înfiinţat acum mai bine de un secol. (...) Nu va fi nicio relocare în timpul acestui an şcolar. Elevii vor avea şansa să se pregătească în continuare pentru bacalaureat. Cunosc datele. Am afirmat public lângă domnul primar: nu va fi nicio relocare în timpul acestui an şcolar”.

„Școala înseamnă educație, educația înseamnă dialog. Dialog nu înseamnă porniri viscerale și agresivitate. S-au accentuat aceste tendințe conflictuale. Prin dialog se pot rezolva lucrurile. (...) Ne-am baricadat toți în tranșee mentale, așa cum ne-am baricadat în spatele măștilor și în case. Credeți că eu sunt aici pentru politică sau pentru școală? Sincer, uitați-vă la mine, ce credeți? Deocamdată sunt aici pentru a afla și opinia dvs. Constat o îngrijorare firească din partea dvs. (...) Am înțeles că există o problemă. Dacă nu înțelegeam acest lucru, nu eram aici ”, a spus ministrul Educației în fața profesorilor revoltați.

Amintim că este 60% dintre profesorii titulari de la Colegiul „Gheorghe Șincai” din Capitală nu și-au ținut marți orele în semn de protest față de managementul impus de inspectoratul școlar și față de intenția primăriei de sector de evacuare a clădirii istorice în care funcționează liceul.