Ministrul Energiei, după discuțiile din SUA: 'Vom finaliza etapa de finanțare a reactoarelor 3 și 4 până la finalul acestui an'

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a discutat cu Reta Jo Lewis - Președintele US Exim Bank din SUA. „Sunt convins că vom finaliza etapa de finanțare a reactoarelor 3 și 4 până la finalul acestui an cu sprijinul US Exim Bank”, apreciază Popescu.

„Am continuat discuțiile despre construcția noilor reactoare de la Cernavodă cu Reta Jo Lewis - Președintele US Exim Bank din SUA. În cadrul întâlnirii am discutat despre sprijinul pe care România îl va primi pentru reactoarele 3 şi 4”, anunță Virgil Popescu, relatează Mediafax.

El arată că președintele Exim Bank a reiterat dorința de a sprijini investiţiile strategice în dezvoltarea programului nuclear civil în România şi de a asigura finanțarea.

„Relația de cooperare România - SUA are o dinamică foarte bună și este în permanentă dezvoltare. Sunt convins că vom finaliza etapa de finanțare a reactoarelor 3 și 4 până la finalul acestui an cu sprijinul US Exim Bank”, încheie Popescu.