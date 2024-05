Interviu acordat Agenției Informaționale de Stat MOLDPRES de către ministrul Energiei, Victor Parlicov

MOLDPRES: Domnule ministru, Victor Parlicov, Republica Moldova a trecut în ultimii doi ani, de la declanșarea războiului în Ucraina, prin transformări radicale în domeniul energetic. Care sunt în prezent cele mai importante preocupări ale instituției pe care o conduceți?

Victor Parlicov: Odată cu depășirea crizei energetice, în mare parte generată de Rusia, Republica Moldova și-a demonstrat reziliența în domeniul energetic și a diversificat sursele de aprovizionare cu resurse energetice, cu sprijinul esențial al partenerilor noștri occidentali, atât politic, cât și financiar și, nu în ultimul rând, cu expertiză. Acest lucru ne-a permis să ne preocupăm de planuri de dezvoltare pe termen lung, care să asigure consumatorii din țară cu energie sigură, sustenabilă și la prețuri competitive și accesibile. Eu cred că, după mai bine de un an de la înființarea Ministerului Energiei, avem cu ce ne mândri pe toate domeniile de responsabilitate.

Pe piața gazelor naturale, care legal era liberalizată din 2016, trecem acum într-o nouă epocă, de la un singur furnizor cu un singur preț, la multipli furnizori cu prețuri diferite și cu oportunități pentru diverse tipuri de consumatori. Pe Bursa Română de Mărfuri, activă la Chișinău prin BRM East Energy, deja se tranzacționează gaze naturale, procurate inclusiv de „Moldovagaz” la prețuri mai mici decât ne oferă contractul cu „Gazprom”. Pe segmentul de energie electrică, avansăm cu construcția interconexiunilor cu România, astfel încât să ne integrăm pe piața europeană de energie.

În acest an va fi lansată la Chișinău și OPEM - filiala bursei române de energie, OPCOM – ce va operaționaliza piețele de energie pe parcursul zilei și pentru ziua următoare, cuplate la piața română și prin aceasta la piața europeană. Anul trecut s-a dublat puterea instalată a centralelor electrice care produc energie din surse regenerabile și, la începutul anului, constituia 343 MW. În curând, însă, vom lansa licitațiile pentru construcția centralelor mari de regenerabile – 165 MW de parcuri eoliene și fotovoltaice, care vor atrage în economie investiții de aproape 200 mln. euro.

În domeniul eficienței energetice, am lucrat la lansarea Fondului de eficiență energetică în sectorul rezidențial, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Acesta va investi în următorii trei ani circa 1,4 miliarde lei în reducerea costurilor energetice pentru aproape 9 mii de locuințe. Peste 507 mii de metri pătrați de locuințe vor fi supuse renovărilor care vor conduce la economii de energie de până la 40%.

Avansăm și pe sectorul termoenergetic, în prezent este în curs licitația pentru construcția a două centrale termoelectrice în regim de cogenerare cu motoare eficiente cu ardere internă. Acestea vor contribui și la producerea energiei de echilibrare a sistemului energetic. În paralel, lucrăm la transpunerea legislației europene în sectorul energetic și toate aceste acțiuni au ca obiectiv să devenim o țară neutră din punct de vedere a carbonului către anul 2050, de rând sau chiar înainte de Uniunea Europeană.

MOLDPRES: Spuneți-ne, vă rugăm, de ce malul drept al Nistrului nu mai consumă, începând din anul 2022, gazele companiei rusești „Gazprom” și de ce a fost importantă sincronizarea sistemului energetic autohton cu Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport (ENTSO-E)?

Victor Parlicov: În noiembrie 2022, Rusia a organizat un stress test foarte dur pentru sistemul energetic moldovenesc. „Gazprom” a redus unilateral livrările de gaze naturale, iar Centrala de la Cuciurgan, controlată de Rusia, a refuzat să livreze energie electrică. Atunci aveam de ales dacă să consumăm volumele de gaze pe malul drept al Nistrului, să le împărțim cu malul stâng sau să le transmitem regiunii transnistrene. Atunci, s-a renunțat la gazele rusești, fiind procurate gaze de pe piața europeană și mai nou, chiar din Statele Unite, la prețuri mai mici decât ne oferea „Gazprom”. În tot acest timp, am economisit circa 60 de milioane de dolari față de prețul de la „Gazprom”. Decizia de a procura gaze de la alți furnizori are rațiuni economice, dar și de securitate.

Dacă până acum depindeam de un singur furnizor, care dicta regulile, iar prețurile puteau fi însoțite de condiții politice, acum acest furnizor poate veni pe piața noastră, dacă vrea, de rând cu mulți alții și să demonstreze că este competitiv. Totodată, cumpărând energie de la Centrala de la Cuciurgan și nu doar din România, am economist alte 20 de milioane de dolari consumatorilor noștri și am menținut stabilitatea socială în regiune. Sincronizarea cu ENTSO-E a fost o decizie în primul rând politică și a fost una extraordinară, căci în mod normal acest proces durează zeci de ani, iar în cazul Moldovei și al Ucrainei a luat doar trei săptămâni. Acest lucru ne-a permis să menținem lumina aprinsă în casele oamenilor, economia în funcțiune, atunci când Rusia bombarda sistemul energetic ucrainean, în 2022. A fost un punct de cotitură în asigurarea securității și stabilității sistemului energetic al Republicii Moldova, iar acum sistemele electroenergetice ale Republicii Moldova și a Ucrainei (UA) funcționează ca un singur bloc de control în cadrul rețelei europene a operatorilor sistemelor de transport a energiei electrice. Pe viitor, sincronizarea rețelelor electroenergetice din Republica Moldova cu ENTSOE ne permite să diversificăm sursele și rutele de aprovizionare cu energie electrică și să asigurăm securitatea energetică în regiune.

MOLDPRES: La sfârșitul anului curent expiră contractul privind tranzitul gazelor naturale rusești pe teritoriul Ucrainei. Ce riscuri există pentru regiunea transnistreană, care consumă în continuare gaze rusești, și ce măsuri are în vedere Chișinăul pentru a nu lăsa locuitorii de pe malul stâng al Nistrului în frig și beznă în plină iarnă?

Victor Parlicov: La Chișinău există voință politică de a menține stabilitatea în regiunea transnistreană și noi nu vom obstrucționa furnizarea de gaze de către „֦Gazprom”, chiar și dupד expirarea contractului cu Ucraina. ־nsד sunt necesare soluții alternative, dacד nu se vor putea transporta gaze pe ruta tradiționalד dinspre est direct מn regiunea transnistreanד. Din punct de vedere tehnic, este posibilד livrarea gazelor naturale cדtre regiunea transnistreanד prin intermediul rutei „Turkish Stream” și apoi prin ruta Transbalcanicד מn regim revers fizic.

MOLDPRES: Recent, la Congaz au מnceput lucrדrile de construcție a Liniei Electrice Aeriene de 400 kV pe direcția Vulcדnești – Chișinדu. Totodatד, se lucreazד la urmדtoarele linii de interconectare cu Romגnia: Bדlți-Suceava și Strדșeni-Gutinaș. Cגnd estimați cד aceste obiective vor deveni funcționale și ce beneficii vor aduce acestea consumatorilor din R. Moldova?

Victor Parlicov: Linia Electricד Aerianד (LEA) 400 kV Vulcדnești – Chișinדu, construcția cדreia deja a מnceput, ne va permite sד sporim securitatea energeticד a țדrii și sד asigurדm aprovizionarea cu energie electricד a consumדtorilor din Republica Moldova. Linia Vulcדnești-Chișinדu ar urma sד fie datד מn exploatare pגnד la finele anului 2025. Totodatד, מn prezent lucrדm la alte douד linii de interconectare cu Romגnia, LEA Bדlți-Suceava și LEA Strדșeni-Gutinaș. Pentru prima, Parlamentul a ratificat acordul de creditare și pregדtim lucrדrile comisiei speciale pentru declararea utilitדții publice și alocarea terenurilor necesare. Banca Europeanד pentru Reconstrucție și Dezvoltare ne acordד un credit de 30,8 milioane de euro, Banca Europeanד de Investiții alte 30,8 milioane, iar Uniunea Europeanד un grant מn valoare de 15,4 milioane de euro, prin intermediul Platformei de Investiții de Vecinדtate. Cea de-a treia linie electricד de מnaltד tensiune ce ne va interconecta cu Romגnia מntre Strדșeni și Gutinaș este finanțatד de Guvernul Statelor Unite prin USAID, la 30 aprilie fiind semnat și memorandumul מn acest sens. Finalizarea lucrדrilor de construcție a LEA Bדlți – Suceava, conform acordului semnat, se planificד pentru sfגrșitul anului 2027, iar construcția LEA Strדșeni - Gutinaș va מncepe מn anul 2025.

MOLDPRES: „Operatorul Pieței de Energie M”, subsidiara bursei de energie OPCOM din Romגnia, a obținut licența pentru activitatea de operare pe piața energiei electrice din Republica Moldova. Totodatד, Bursa Romגnד de Mדrfuri, prin compania sa de la Chișinדu, a anunțat recent operaționalizarea cu succes a primei platforme electronice destinatד achiziționדrii de gaze naturale. Ce מnseamnד acest lucru pentru consumatorii din R. Moldova?

Victor Parlicov: Dupד lansarea filialei OPCOM la noi, vor fi setate piețele de energie pe termen scurt – intra-day și pentru ziua urmדtoare, ceea ce va permite tranzacționarea orarד a energiei electrice pe piața angro, avגnd prețuri diferite. Aceasta reprezintד o premisד pentru introducerea tarifelor diferențiate מn funcție de ora de consum și integrarea a mai multד energie din surse regenerabile מn sistemul nostru energetic. Asta se va מntגmpla dupד exemplul piețelor europene de energie, מn care noi ne integrדm - cu multipli furnizori care concureazד מntre ei și, מntr-un final, oferד prețuri mai competitive consumatorilor.

MOLDPRES: ־n primele douד zile ale lunii aprilie, consumatorii din Republica Moldova (malul drept al rגului Nistru) au utilizat gaze din Statele Unite ale Americii, livrate prin portul grecesc Alexandroupolis. Este vorba despre un volum de testare cu gaze naturale lichefiate (LNG), importate de „Energocom” de la compania greceascד DEPA. Ce perspective oferד aceastד premierד pentru R. Moldova?

Victor Parlicov: Scopul principal al acestei achiziții de test, dupד cum prevede Strategia energeticד a Republicii Moldova pגnד מn anul 2030, este asigurarea securitדții aprovizionדrii cu gaze naturale prin diversificarea cדilor ÷i surselor de aprovizionare, a tipurilor de purtדtor (gaz convențional, neconvențional, gaz natural lichefiat) ÷i prin depozite de stocare, concomitent cu consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al gazelor naturale cדtre depozitele subterane din Ucraina și spre consumatorii din țדrile europene.

MOLDPRES: Avגnd מn vedere schimbדrile de pe piața energeticד, ce rol va mai avea compania „Moldovagaz”, care aparține de „Gazprom”, pe piața energeticד a R. Moldova?

Victor Parlicov: Cum am spus și mai devreme, dacד timp de 30 de ani am fost obișnuiți cu un singur furnizor de gaze naturale, care putea dicta condiții politice atunci cגnd noi vorbeam de energie, acum intrדm מntr-o nouד erד pe piața gazelor. Mai mulți furnizori europeni de gaze se מnregistreazד מn Moldova, iar S.A „Moldovagaz” מn calitate de furnizor de serviciu public le poate procura de la oricare dintre aceștia. O astfel de licitație deja a fost desfדșuratד מn luna aprilie pentru a procura cantitדțile necesare pentru luna mai.

MOLDPRES: Domnule Parlicov, un rol important מn asigurarea securitדții energetice a R. Moldova מi poate reveni producerii energiei din surse regenerabile. La מnceputul anului curent, Ministerul Energiei a publicat calendarul licitațiilor pentru construcția capacitדților mari de energie regenerabilד, avגnd drept obiectiv construcția parcurilor eoliene și fotovoltaice mari, despre care ați vorbit. Sunt interesate companiile strדine sד investeascד מn sectorul energetic din Republica Moldova?

Victor Parlicov: Noi, la Ministerul Energiei, urmדrim un interes sporit din partea companiilor strדine sד investeascד מn sectorul energetic din Republica Moldova. Ne bucurדm sד observדm acest lucru, iar eforturile noastre sunt concentrate מn organizarea unui proces cu maximד transparențד și corectitudine. Am demonstrat aceastד convingere pe parcursul consultדrilor publice asupra legii privind sursele de energie regenerabilד ce face posibilד organizarea acestor licitații. Vrem sד ne ținem de acest principiu și מn continuare, pentru a consolida מncrederea מn autoritדțile statului. De asemenea, pentru a stimula participarea companiilor strדine, chiar recent, la 25 aprilie a fost organizat un atelier de lucru, מn care am discutat documentația de licitație inclusiv cu reprezentanți ai companiilor strדine. Am simplificat foarte mult condițiile de participare la licitațiile privind oferirea statutului de producדtor eligibil mare. De exemplu, investitorii vor avea posibilitatea de a trimite cererile și propunerile מn format electronic, vor putea participa și companii nerezidente, iar numדrul de documente de autorizare necesare a fost redus. Astfel, urmדrim obiectivul de a asigura echilibrul מntre interesul privat care contribuie la dezvoltarea pieței, pe de o parte, și interesul consumatorului, de a avea un preț accesibil la energie, de altד parte.

MOLDPRES: De la independențד מncoace, R. Moldova a avut o singurד alternativד – gaze din Federația Rusד și energie electricד din regiunea transnistreanד. ־n ultimii doi ani, autoritדțile au cדutat surse alternative de asigurare a R. Moldova cu resurse energetice. Dvs. ați spus recent cד R. Moldova poate deveni parte a pieței energetice comune a UE מnainte de a deveni stat membru al UE. Ce ar putea oferi piața energeticד a UE consumatorilor din R. Moldova, מn comparație cu ceea ce au avut pגnד nu demult, pגnד la declanșarea rדzboiului din Ucraina?

Victor Parlicov: Uniunea Europeanד este o piațד maturד, cu reguli clare pentru toatד lumea, și cu o grijד specialד pentru protecția consumatorilor. Acest lucru ni-l dorim și noi pentru cetדțenii noștri. Prin construcția infrastructurii fizice de interconectare, dar și prin transpunerea legislației europene și operaționalizarea platformelor electronice de tranzacționare, Republica Moldova se cupleazד cu piețele europene. Am spus, avem toate șansele sד devenim parte din piața energeticד europeanד מncד מnainte de a deveni membri ai UE. Uniunea Europeanד este lider מn promovarea energiei regenerabile și decarbonizarea economiei, avגnd obiectivul de a avea emisii nete zero de gaze cu efect de serד cדtre anul 2050. Aliniindu-ne la aceste obiective, creדm noi oportunitדți de afaceri מn Republica Moldova și punem bazele pentru o creștere economicד verde.

Domnule ministru al Energiei, Victor Parlicov, vă mulțumim pentru interviu!