Ministrul Finanțelor: Creșterea salariului minim duce la creșterea tuturor salariilor

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a afirmat, la Prima TV, că nu poţi discuta aritmetic despre piaţa muncii, fiind vorba de o relaţie directă antreprenor – angajat, dar a precizat că efectul creşterii salariului minim a fost întotdeauna că toate salariile cresc, cu un procest sau altul.

“Trebuie să fim foarte sinceri, piaţa muncii nu este o piaţă statică şi aritmetică. Adică e simplu să gândeşti contabil. Asta e o discuţie pe care am avut-o şi cu preşedintele Cartel Alfa. Nu poţi să discuţi aritmetic despre piaţa muncii. Aici este vorba de o relaţie directă antreprenor-angajat. Antreprenorii au tot interesul să îşi păstreze angajaţii pentru că ştiu ce înseamnă să pierzi un angajat, că vei angaja pe altcineva, va trebui să-l iei de la capăt. Există specificitate în orice companie, proceduri care trebuie… e un efort. Ori efectul întotdeauna al creşterii salariului minim a fost că toate salariile cresc, cu un procent sau altul în funcţie de capacitatea antreprenorului să poată achita acele salarii”, a declarat Adrian Câciu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic.

El a explicat cum au venit guvernanţii în sprijinul mediului economic pentru creşterea salariilor.

“De aceea, noi şi venim până la urmă şi în sprijinul mediului economic şi spunem vrem să crească salariile, mergem cu salariul minim la 3.000 de lei, chiar dacă este o situaţie complicată şi venim în sprijinul antreprenorilor şi angajaţilor cu această facilitate şi vrem să ducem facilitatea asta mai sus decât salariul minim, să nu ne oprim şi să nu ne mai intereseze ce se întâmplă în companie. De ce? Pentru că antreprenorul va avea angajaţi care până ieri erau plătiţi cu 2.550, astăzi vor fi cu 3.000, dar va avea angajaţi care, de exemplu, erau plătiţi cu 3100 de lei. Nu poate să îl lase la acelaşi salariu, pentru că există şi o diferenţiere din perspectiva calităţii muncii într-o companie. Va fi interesat să-i majoreze, dar şi noi, provocând până la urmă această emulaţie în dinamica salariului minim trebuie să venim în sprijinul economiei. Interesul este foarte simplu economia trebuie să îşi păstreze locurile de muncă, iar cetăţenii sau angajaţii trebuie să câştige mai bine pentru a putea trece peste această perioadă complicată pentru că trebuie compensate erodarea puterii de cumpărare”, a mai transmis ministrul Finanţelor.

El a fost întrebat de ce o persoană care lucrează patru ore este taxată pentru o muncă de opt ore.

“În România exista această situaţie şi asta nu duce decât la sărăcirea în muncă. Ceea ce îşi doreşte Partidul Social Democrat şi trebuie să înţeleagă toată lumea din mediul economic este că dacă vrem să avem o ţară dezvoltată, trebuie să avem o ţară sănătoasă, cu oameni plătiţi bine. Nu poţi să te ascunzi în spatele salariului minim, vrând ca oamenii să zâmbească la muncă şi să aibă productivitate. Nu poţi să te ascunzi în spatele salariului minim cu o oră plătită pe salariul minim şi restul cu bani pe lângă”, a afirmat Adrian Câciu.

El a anunţat că în acest moment contractele part-time au depăşit cifra de un milion.

“Dar ca rezultat, ca să vă spun rezultatul, până la urmă suntem în luna decembrie şi avem o serie de rezultate. Contractele part-time, după ce au suferit o scădere, la momentul acesta au depăşit chiar cifra de un milion de contracte. Am avut un milion 100 de mii de contracte, a fost o scădere, acum suntem din nou la un milion. Mai mult decât atât, contractele part-time care sunt nou încheiate sunt încheiate peste salariul minim, deci nu mai sunt încheiate două ore din acel salariu minim brut. Măsura e una corectă şi mai mult decât atât a scos în evidenţă ceea ce am spus de fiecare dată, în spatele contractului part-time se ascunde o muncă de opt ore nu neplătită incorect tratată pentru drepturile angajatului. Am 153 de mii de contracte cu o durată de opt ore în această perioadă nou încheiate”, a explicat ministrul Finanţelor.