Ministrul Finanțelor dezvăluie propria viziune asupra sistemului de pensii: Proiectul secret al lui Florin Cîțu

Un sistem de pensii în care avem două tipuri de oameni - unii speciali şi alţii care primesc pensii bazate pe contributivitate - trebuie să se sfârşească, a declarat marţi seara, la Digi24, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, potrivit Agerpres.

"Există mai multe proiecte care există în Parlamentul României. Chiar şi eu am un proiect care elimină pensiile speciale şi nu include aparatul militar sau pe cei care au primit decizia Curţii Constituţionale. Vedem ce iese din Parlament. Până atunci, nu ştim care va fi varianta, dar este clar că există în sfârşit un consens în clasa politică de face ceva cu acest sistem de pensii speciale. Preferinţa noastră este să transferăm tot sistemul de pensii către un sistem de pensii bazat pe contributivitate. Bugetul pentru 2020 este făcut şi este gata pe legislaţia în vigoare, adică include şi pensiile speciale. Supra-impozitarea tuturor pensiilor speciale este o propunere a celor de la PSD, dar vom vedea dacă va avea susţinere în Parlament. Consensul este acela că nu mai putem să avem pensii speciale. Nu putem să mai avem două Românii şi asta este datorită nouă, pentru că am ţinut acest subiect pe agenda zilei în ultimii trei ani de zile. Am tot spus că acest sistem în care avem două tipuri de oameni - unii care sunt speciali şi alţii care primesc pensii bazate pe contributivitate - trebuie să se sfârşească", a afirmat Cîţu.

Demnitarul a adăugat că premierul Ludovic Orban a anunţat, deja, că se doreşte o nouă lege a pensiilor.

"Vom vedea cum va arăta acea variantă. Eu prefer un sistem bazat pe contributivitate, care să arate clar că primeşti atât cât ai contribuit la sistemul de pensii", a susţinut ministrul Finanţelor Publice.

Pe de altă parte, Cîţu a subliniat faptul că nu s-a discutat în Guvern "sau în altă parte" despre intenţia de a se majora vârsta de pensionare.

"Nu există intenţia de a majora vârsta de pensionare. Nu s-a discutat aşa ceva în Guvern sau în altă parte. Deocamdată, nu se discută despre acest proiect, ci se discută despre singurul proiect care vizează pensiile, prin care se încearcă să nu mai existe cumulul de pensii şi salarii în sistemul public. Aceasta a fost o propunere pe care am făcut-o în setul acela de măsuri pentru a reduce presiunea asupra bugetului pentru 2020. Acum, trebuie să vină textul de lege şi propunerea textului de lege trebuie să vină de la Ministerul Muncii, o aşteptăm cât de curând", a spus ministrul.

Marţi, Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a început dezbaterile asupra a două proiecte de lege privind eliminarea pensiilor speciale, iniţiate de PNL, respectiv USR, în cadrul cărora reprezentanţii mai multor sindicate şi asociaţii au solicitat respingerea actelor normative.

Deputaţii din comisie au hotărât amânarea luării unei decizii.