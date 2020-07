Ministrul Finanțelor le promite românilor un trai mai bun: 'Le vom arăta că nu mai este nevoie să plece în altă ţară'

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a declarat miercuri, la prezentarea Planului de relansare economică a României, că în timpul acestei perioade de guvernare, România a devenit o Românie normală, chiar şi în aceste condiţii dificilem că acest plan conţine soluţii clare şi concrete care le vor arăta românilor că nu mai este nevoie să plece în altă ţară, concluzia sa fiind: ”După 30 de ani de minciuni, a venit momentul să reconstruim România”, relatează News.ro.

”Încrederea e cel mai important lucru pe care l-a câştigat acest Guvern în primele şase luni de zile. Patru luni de guvernare le-am petrecut sub semnul unei crize fără precedent. Aş vrea să fac un bilanţ şi aş vrea să vorbesc despre ce am făcut noi până astăzi. În primul rând, în domeniul sănătăţii, am reuşit să înlăturăm cele mai negre scenarii. Cu decenţă şi cu respect faţă de cetăţenii României, eu zic că acest Guvern a gestionat foarte bine această criză în sănătate. În al doilea rând, am reuşit să recâştigăm încrederea românilor în instituţiile de apărare. A fost o perioadă dificilă, tuturor le mulţumesc. Totul nu s-ar fi putut face fără un leadershipt important, dl Ludovic Orban, îi mulţumesc pentru toate deciziile luate în această perioadă dificilă”, a afirmat ministrul Finanţelor la începutul discursului.

Cîţu a precizat că în această perioadă România a stat la masa Comisiei Europene şi a fost tratată de la egal la egal, un partener cu drepturi depline, iar acest lucru se va vedea prin sumele record alocate României şi prin programele de investiţii, IMM Invest.

”România nu a generat o criză nici diplomatică, nici de securitate şi pentru acest lucru trebuie să îi mulţumim domnului preşedinte Klaus Iohannis. În timpul acestei perioade de guvernare, România a devenit o Românie normală, chiar şi în aceste condiţii dificile”, a ţinut să puncteze ministrul.

El a adăugat că e o încredere care se obţine foarte, foarte greu şi care se pierde foarte, foarte uşor, încrederea finanţatorilor României.

”E un subiect tehnic, ştiu, dar e foarte uşor de cuantificat. România a reuşit să finanţaze un deficit mult mai mare, la dobânzi mult mai mici. În iunie 2020, deşi ne-am împrumutat mult mai mult, pentru a finanţa cheltuieli mult mai mari, cheltuielile cu dobânzile sunt mai mici decât erau în iunie 2019. E foarte important pentru că se vede că încrederea are implicaţii reale şi pentru români”, a argumentat ministrul Finanţelor.

”Încheiem azi un capitol, după şase luni de zile, şi le vom spune românilor ce vom face după aceste şase luni de zile. Se vede clar succesul IMM Invest. Cel mai generos program din UE de amânare a ratelor până la nouă luni. Tot azi am început emisiunea de obligaţiuni pentru cetăţenii români. Cetăţenii români pot să împrumute statul la dobânzi, fără alte costuri. Astăzi începe iarăşi emisiunea de obligaţiuni pentru cetăţeni. Nu ne oprim aici. O să avem şi obligaţiuni în lei şi în alte valute”, a ecplicat Florin Cîţu.

El a descris planul Guvernului de relansare a economiei drept unul ambiţios. ”care se uită în viitor”, concentrat pe investiţii şi pe creşterea locurilor de muncă.

”În acest program există soluţii clare şi concrete. Le vom arăta românilor că nu mai este nevoie să plece în altă ţară. Această schimbare de paradigmă înseamnă alocarea unor resurse mai mari către investiţii. Investiţiile au un rol vital în acest program de relansare a economiei. În acest program nu apar nici noi taxe, nici impozite noi. Venim cu măsuri care să creeze oportunităţi pentru toţi românii, inclusiv cei care s-au întors recent în ţară. După 30 de ani de minciuni, a venit momentul să reconstruim România”, a declarat ministrul Finanţelor.