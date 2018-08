Ministrul Justiției: Când treceai pe la DNA, vedeai toate televiziunile și pretinșii făptuitori prezentați ca mari infractori. Aceasta abordare s-a redus

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, vorbește despre o revenire la normalitate a sistemului judiciar, dând exemplu reducerea mediatizării cauzelor aflate pe rolul DNA.

"Când am venit ca ministru, daca ne referim la Ministerul Public, am vazut acele dezechilibre care erau manifestate, dezechilibre pe care cine voia nu le vedea. Am putut sa observ modul in care procurorii se raporteaza ala rolul constitutional pe care il au. Când spuneam ca justitia scartaie din toate incheieturile aveam aceasta viziune a structurarii justtiei in general , aceasta perspectiva de intelegere a raporturilor activitatilor desfasurate de procurori si nevoia de garantare a drepturilor fundamentale si vedeam modul in care balanta nu era judicios echilibrata. Nu e echilibrata nici acum dar tinde sa se echilibreze. Ca orice balanta, daca e dezechilbrata când vrei sa o stabilizezi nu se stabilizeaza din prima. Nu e important daca balanta vrea, ci noi daca vrem sa o echilibram. Eu am convingerea ca se reuseste echilibrarea balantei ,a raporturilor firesti intr-o societate democratica. Daca ne aducem aminte, cu putin timp in urma, când treceai pe Stirbei vedeai toate televiziunile si pretinsii faptuitori prezentati de DNA ca fiind mari infractori care ulteriror s-au dovedit a fi achitati ca fapta nu exista, daca aceasta abordare s-a redus considerabil se numeste ca e un pas de revenire la normalitate", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3.