SFATUL ministrul Justiţiei dat statelor UE la Consiliul JAI - 'Ar fi bine ca toate țările membre ale UE să combată corupția așa cum o face România'

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, care a fost prezent la Consiliul JAI din Zagreb, Croaţia, a lăudat lupta anticorupţie din România din ultimii ani şi a invitat şi celelalte state europene să combată fenomenul cu aceeaşi fermitate, totodată subliniind necesitatea ca statele uniunii să susţină operaţionalizarea Parchetului European.

Astfel, potrivit unui comunicat de duminică al MJ, demnitarul a spus la finalul dezbaterilor de la Consiliul JAI că "ar fi bine ca toate țările membre ale UE să combată corupția așa cum o face România, inclusiv în domeniul fondurilor europene".

"Altfel, ajungem la duble standarde în mecanismele de absorbție", a mai adăugat acesta care a subliniat şi necesitatea ca Parchetul European să fie susţinut în operaţionalizarea sa de statele membre ale uniunii.

„Deși a fost un Consiliu JAI informal, am discutat teme substanțiale. În intervenția din Consiliu, am evocat ideea unui mecanism de evaluare a justiției și a statului de drept pentru toate țările membre, fără a exista paralelisme în acest demers. Este nevoie, desigur, de un singur standard pentru toată lumea. Am arătat că susținerea pentru operaționalizarea Parchetului European va fi un test pentru angajamentul real al tuturor guvernelor statelor membre pentru aceleași standarde de integritate în toate țările membre, pentru protejarea intereselor europene și combaterea corupției cu fonduri europene", a explicat Cătălin Predoiu.

El menţionează că la această întâlnire nu a discutat nimic despre MCV. "Am dorit în mod special să începem cu problemele aflate pe agenda europeană, pentru că este foarte mult de făcut pentru Justiție în toate țările europene. Independența Justiției, spațiul de libertate, securitate și Justiție din UE sunt principalele valori care diferențiază pozitiv construcția europeană pe plan global. De aceea, ele trebuie protejate și consolidate printr-o permanentă modernizare și rafinare.”, a mai spus ministrul Justiţiei.

La reuniunea informală de la Zagreb, miniștrii Justiției din țările membre ale UE au discutat despre progresul privind orientările strategice din domeniul libertății, securității și justiției, formarea judiciară, importanța rețelei judiciare europene în domeniul civil și comercial, precum și a rețelelor naționale.