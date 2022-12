Ministrul Justiției anunță una din prioritățile pentru 2023: Alinierea Codurilor cu deciziile CCR privind prescripția și Legea Avertizorului de Integrita

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu anunțat, joi, că una dintre prioritățile ministerului pe care îl conduce, în anul 2023 va fi aceea de a alinia Codurile Penal și de Procedură Penală și pe cele Civil și de Procedură Civilă cu deciziile recente ale CCR, între care și cea privind prescripția precum și cu Legea Avertizorului de Integritate.

Concret, îndrumări ale CCR din motivările acestor decizii vor deveni în formă identică sau revizuită în aceste Coduri astfel încât sistemul de Justiție să le respecte întocmai.

„La consiliul de afaceri generale am discutat raportul Rule of Law. Am dat acolo un mesaj clar pe tema MCV privind obiectivele concrete ale MJ.

Este vorba despre introducerea în CPP și CP detaliile deciziilor CCR precum și cele privind Legea avertizorului de Integritate”, a explicat demnitarul.

Justiție „conformă„

Predoiu a mai vorbit și despre implicațiile ridicării MCV pentru România la nivelul UE explicând, în sinteză, că Uniunea a admis prin această măsură reforma fermă și fără „cale de întoarcere„ a țării în materia justiției și a mediului judiciar.

„Cred ca foarte puține state membre au reușit într-un timp atât de scurt implementarea și alinierea atâtor noțiuni juridice. Prin asta clasa politică sociala și judiciară a dovedit capacitățile abile ale României.

Că sunt neajunsuri și lucruri de îndreptat sunt perfect de acord. Sunt în toate statele. Niciun sistem judiciar nu e lipsit de probleme. Sunt țări care practic nu au sistem judiciar constituit.

Deci probleme sunt mai mari sau mai mici peste tot. Însă de acum noi pe linia MCV nu mai suntem un stat care sa își facă griji în sensul că nu am reușit implementarea rigorilor și exigențelor UE.

Valorile fundamentale ale UE în ceea ce privește România sunt asimilate și recunoscute de acest organism unional”, a ținut să precizeze demnitarul de la Justiție.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a prezentat, marţi, la Bruxelles, la lucrările Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene (CAG), progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului privind Statul de Drept. ”Sistemul nostru judiciar este în progres faţă de anii precedenţi, iar noul cadru normativ ne plasează printre statele performante în materie de legislaţie consacrată Justiţiei”, a declarat el, anunță News.ro.

Prezentarea a avut loc în contextul în care Preşedinţia cehă a înscris pe agenda Consiliului discutarea rapoartelor privind cinci state membre: Polonia, Portugalia, România, Slovenia şi Suedia.

”Ministrul Predoiu a reliefat progresele evidente înregistrate de România pe aspectele privind sistemului judiciar, pe toţi cei patru piloni pe care este construit Raportul privind Statul de Drept (independenţa Justiţiei, lupta împotriva corupţiei, pluralismul media şi libertatea presei, sistemul de check and balance). La discuţii, a participat Comisarul pentru Justiţie, Didier Reynders, şi miniştrii pentru afaceri europene din toate statele membre. În prezentarea făcută de Comisie, Didier Reynders, Comisarul pentru Justiţie, a subliniat că România a făcut progrese substanţiale şi, în consecinţă, Comisia a elaborat şi aprobat un ultim raport pozitiv în cadrul MCV”, a arătat Ministerul Justiţiei.

În cadrul reuniunii, accentul a fost pus pe alinierea Justiţiei din România la standardele europene şi la progresele evidente înregistrate în ultimii 20 de ani.

”Am participat la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, având în vedere că s-a discutat Raportul privind Statul de Drept referitor la România. Am prezentat colegilor miniştri din statele membre UE progresele înregistrate de Justiţia din România, evidenţiate de Comisia Europeană în raportul final MCV.

România a susţinut instituirea Mecanismului privind Statul de Drept la nivelul UE şi participă activ la toate exerciţiile de evaluare. Sistemul nostru judiciar este în progres faţă de anii precedenţi, iar noul cadru normativ ne plasează printre statele performante în materie de legislaţie consacrată Justiţiei. Acest adevăr evident a fost subliniat şi de Comisarul pentru Justiţie, domnul Didier Reynders, cu care sunt în contact permanent pe subiectele de interes.

Mecanismul privind Statul de Drept este un excelent cadru de schimb de bune practici şi de dialog între statele membre şi Comisia Europeană. Doar învăţând unii de la alţii putem avansa şi atinge standardele pe care ni le dorim cu toţii în materie de Justiţie şi libertatea presei. Acesta este şi trebuie să fie spiritul Uniunii Europene.

Unitate în diversitate nu trebuie să fie un simplu slogan, ci trebuie să se regăsească în viaţa noastră cotidiană, iar ceea ce facem în cadrul acestui dialog este chiar concretizarea acestei devize”, a afirmat Predoiu.

În marja Consiliului, Cătălin Predoiu a avut o întâlnire bilaterală cu Jessika Roswall, ministrul suedez pentru Afaceri Europene.

”În cadrul discuţiei cu Jessika Roswall, ministrul suedez pentru Afaceri Europene, am pus accentul pe solicitarea noastră de a fi sprijiniţi în continuare de preşedinţia suedeză pe dosarele de interes pentru România, dar şi, în schimb, deschiderea noastră de a susţine obiectivele viitoarei Preşedinţii suedeze a Consiliului UE.

Nu în ultimul rând, în discursul din plenul CAG, am subliniat că toate aceste progrese nu ar fi fost posibile fără o puternică voinţă politică de a susţine adoptarea legilor necesare şi, în general, a reformelor, dar şi a capacităţii sistemului judiciar şi a societăţii româneşti de a le asimila.

De la aderarea la UE şi până în prezent, retrospectiv privind, cu toate sincopele de etapă inerente în istoria oricărei ţări europene, România, ca stat şi societate, a demonstrat capacitate de progres şi rezilienţă la dificultăţi. Acestea sunt atuuri de ţară care vor conta şi mai departe.”, a declarat ministrul Justiţiei.