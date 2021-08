Ministrul Justiției desființează argumentele UDMR privind SIIJ: 'În programul de guvernare am scris ce trebuie să facem, nu ce nu trebuie să facem'

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, consideră că este nevoie de mai multă implicare a reprezentanţilor coaliţiei în implementarea prevederilor programului de guvernare privind domeniul justiţiei. În ceea ce priveşte atitudinea UDMR faţă de viitorul SIIJ, ministrul Justiţiei consideră că argumentele UDMR sunt „un artificiu, un artificiu logic gol de conţinut, pentru că în programul de guvernare am scris ce trebuie să facem, nu ce nu trebuie să facem”.

„Este nevoie de mai multă implicare (din partea liderilor şi a membrilor coaliţiei – n.r.) şi lucrul ăsta cred că este posibil, aşa încât împreună, dacă e, să mai căutăm... deşi vă spun foarte sincer: am venit cu mai multe variante, unele dintre ele au fost validate de Comisia de la Veneţia, Comisia Europeană ne cere foarte clar anumite lucruri, şi nu doar că ne cer partenerii noştri, sunt chestiuni pe care le-am promis noi înşine, despre care am vorbit ani de zile. Lucrurile acestea sunt pe masa Parlamentului, la vot. Respectăm programul de guvernare, respectăm angajamentele faţă de Comisia Europeană, în cazul acesta se va ridica rapid şi MCV-ul şi vom avea cu toţii de câştigat. Altfel, să căutăm ţapi ispăşitori să dăm vina unul pe altul, chestiunile acestea sunt jocuri politice”, a afirmat ministrul Justiţiei duminică seară, la Digi 24.

Stelian Ion a comentat şi atitudinea preşedintelui cu privire la activitatea sa, după ce Klaus Iohannis l-a criticat că nu a găsit „calea potrivită pentru desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).

„Preşedintele are şi consilieri, preşedintele este nemulţumit de anumite lucruri, şi noi suntem nemulţumiţi de anumite lucruri – când vorbesc de noi vorbesc de USR-PLUS - ideea este să vorbim faţă în faţă să vorbim despre anumite lucruri, poate mai puţin prin intermediul televiziunilor şi să vedem cum îi convingem, spre exemplu, pe colegii din UDMR să accepte nişte chestiuni pe care le-au votat inclusiv ei în momentul în care am mers în faţa Parlamentului şi am dat votul pe programul de guvernare şi am jurat la Cotroceni pentru acel program de guvernare. Eu, cel puţin, nu am perceput că voi primi un mandat aşa, în alb, să fac ce vreau la Ministerul Justiţiei. Sunt anumite chestiuni care ţin de administrare şi ai o marjă la dispoziţie şi de decizie, dar, per total, trebuie să te încadrezi în limitele care îţi sunt date de Parlament prin programul de guvernare”, a adăugat ministrul Justiţiei.

În ceea ce priveşte argumentele UDMR privind viitorul SIIJ, Stelian Ion consideră că acestea sunt „artificii”.

„Ăsta este un artificiu, un artificiu logic gol de conţinut, pentru că în programul de guvernare am scris ce trebuie să facem, nu ce nu trebuie să facem. Am scris clar că trebuie să desfiinţăm Secţia specială şi am scris negru pe alb că trebuie refăcută competenţa DNA în privinţa infracţiunilor săvârşite de magistraţi. Mai clar de atât cred că nici nu se poate scrie şi nu se poate exprima. Acum, că se vine cu tot felul de pretexte şi tot felul de condiţii care nu au existat - nu au existat nici în momentul negocierii programului de guvernare – pur şi simplu s-a votat, s-a ajuns la acea formulă, ea trebuie aplicată. Dacă vreun coleg din UDMR are vreo idee extraordinară, este invitat, le-am spus tuturor, să vină cu acele variante dar care să nu se îndepărteze de programul de guvernare”, adaugă ministrul Justiţiei.

El susţine că, dacă „acceptăm ideea că ştirbim în continuare o parte din lupta împotriva corupţiei, facem mare greşeală”.