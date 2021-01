Ministrul Justiției: Important este să nu avem o rată mare a achitărilor

Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, că este important pentru imaginea justiției să nu reiasă o rată mare a achitărilor în dosarele instrumentate de procurorii DNA.

„Sunt multe probleme legate de justitie, mandatul e unul provocator, la final dupa ce tragem linie vreau sa spunem ca justitia a capatat mai multa incredere din partea oamenilor. Sunt si lucruri bune, dar sunt si multe probleme si din cauza asta uneori justitia nu este asa bine vazuta asa cum ar trebui sa fie, avem mult de lucrat pana cand romanii sa capete incredere.

Pe partea de coruptie as vedea un mare progres in ultimul timp, s-a lucrat poate mai discret, dar vom vedea bilantul DNA in curand si acolo pe cifre, nu pe pareri personale, vom vedea daca sunt progrese sau nu. E important sa nu avem o rata mare a achitarilor. Ideea de baza este aceea ca anchetele sa fie validate prin hotarari sa se vada ca procurorii au facut foarte bine urmarirea penala”, a declarat Stelian Ion.