Ministrul Justiției, mesaj de FORȚĂ la ieșirea de la VOT:Am votat cu gândul la o justiție dreaptă

Ministrul în funcție al Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat, duminică, că a votat cu gândul la o justiție dreaptă și la valori, precum drepturile omului și destinul european al României, conform Mediafax.

"Am votat cu gândul la o justiție dreaptă, am votat cu gândul la valori, la libertate, precum drepturile omului, am votat cu gândul la un destin european al României, am votat cu speranța că românii vor trăi într-o țară din ce în ce mai normală. Eu cred că avem aici deja un exemplu de președinte care apără și respectă justiția și care nu dorește altceva decât ca magistrații să își ducă la îndeplinire menirea, de a presta un serviciu public pentru cetățeni pentru funcționarea statului și pentru pacea socială, pentru a da cetățenilor dreptate", a declarat Cătălin Predoiu, la ieșirea de la vot.

Biroul Electoral Central a anunțat că prezența la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, pentru ora 12.00, este de 15,82%, comparativ cu europarlamentarele din luna mai, când prezența, pentru aceeași oră, a fost de 15,06 %.