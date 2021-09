Ministrul Justiției: Nu am simțit presiune, dar am resimțit o tăcere

Ministrul Justiției, Stelian Ion, susține că în chestiunea numirii procurorilor de rang înalt nu a resimțit o presiune din partea lui Florin Cîțu sau Klaus Iohannis, dar a resimțit o tăcere, în dauna unei colaborări.

”Nu am simțit o presiune, dar am simțit o tăcere pentru că aș fi vrut să ne fi consultat pe anumite aspecte. Este foarte ușor să spui niște lucruri, care ulterior nu vor ajuta. Am ascultat apelul, inclusiv apelul președintelui la calm și dialog. Este foarte important să fim o echipă, să nu ne poticnim.”, a spus Stelian Ion.