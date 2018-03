Ministrul Justiţiei primeşte o lovitură din sistem: Ultima lege a lui Tudorel Toader a declanşat un nou scandal 'mi se pare IMORAL şi inoportun'

A propune despăgubiri sau premii pentru infractori este ''imoral'' şi ''inoportun'', a declarat miercuri preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP), Sorin Dumitraşcu, referindu-se la proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri celor care au stat în condiţii necorespunzătoare de detenţie şi nu au beneficiat de Legea recursului compensatoriu.

"În ceea ce priveşte legislaţia, aceasta care acordă tot felul de beneficii deţinuţilor, trebuie precizat că este o măsură pe termen extrem de scurt care se poate dovedi una nefericită pentru România, pentru că a propune despăgubiri sau premii pentru infractori mi se pare şi imoral şi inoportun la momentul ăsta. Or observăm cu toţii că ministrul Justiţiei insistă pe această propunere. Din evaluările noastre, ar fi vorba, la o medie a pedepsei executate în România, de 8.000 - 12.000 de euro pentru fiecare deţinut care a fost în penitenciar în perioada 2012 - 2017, ceea ce va însemna o povară serioasă pentru bugetul României", a spus Dumitraşcu, după prezentarea bilanţului Administraţiei Naţională a Penitenciarelor (ANP) pe 2017, conform Agerpres.

Citește și: Se anunță creșteri salariale de 20%: Ce angajați de la stat sunt vizați

El a afirmat că a propus ca despăgubirile să fie acordate şi victimelor. "Iată că sunt bani pentru astfel de iniţiative. Noi am propus ca despăgubirile să fie acordate şi victimelor, pentru că aşa e normal şi victimelor acestor infractori, am propus să fie acordate şi celor care au lucrat în penitenciare, pentru că au lucrat în aceleaşi condiţii improprii şi sperăm că până la urmă va învinge înţelepciunea şi că ministrul Justiţiei va renunţa la această idee", a precizat Dumitraşcu.

Citește și: Abia acum s-a aflat: Ce l-a răpus pe Andrei Gheorghe – trebuia să se opereze

În ceea ce priveşte bilanţul ANP, el a spus că e acelaşi ca anul trecut. "Între timp am mai încasat o hotărâre CEDO, care ne-a spus că, de fapt, lucrurile nu stau atât de bine şi că nu am făcut atâtea progrese pe cât am spus noi că am făcut. Din păcate, schimbările sunt de suprafaţă, nu s-a întâmplat nimic serios. În partea de modernizare a sistemului penitenciar nu s-a făcut nimic", a adăugat Dumitraşcu.

Citește și: Lovitură grea pentru Klaus Iohannis: Ce lege a modificat Comisia Iordache

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că ANP va calcula câţi deţinuţi au stat în condiţii necorespunzătoare.

"Avem cerinţa CEDO, exemplele altor state, Ungaria, Italia, care au dat şi 5 euro pe zi de detenţie necorespunzătoare, eu nu aş avansa suma, pentru că nu o stabilesc eu. ANP va face un calcul de la momentul 2012 încoace, de când s-a dat hotărârea semi-pilot, va vedea câţi deţinuti au stat în traseul lor carceral în condiţii necorespunzătoare, vom vedea câtor deţinuţi va trebui să le dăm despăgubiri, cât va fi numărul de zile total şi atunci vom stabili suma, ca să nu fie impactul financiar prea mare, deci nu stabilesc eu", a subliniat ministrul.