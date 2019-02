Ministrul Leş a discutat cu senatorul american Ted Cruz despre consolidarea apărării NATO la Marea Neagră

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, care se află într-o vizită oficială în SUA, a avut, vineri, o întrevedere cu senatorul american Ted Cruz, cu care a discutat despre nevoia de consolidare a apărării NATO la Marea Neagră, conform agerpres.ro.

Leş a scris, pe Facebook, că a primit asigurări din partea senatorului american că Parteneriatul strategic dintre România şi SUA constituie "o bază solidă" pe care se vor putea construi "proiecte de substanţă"."În discuţiile cu oficialul american am exprimat poziţia statului român privind nevoia de consolidare a posturii aliate la Marea Neagră, arătând totodată că nivelul excelent al colaborării bilaterale pe dimensiunea securitară trebuie replicat şi în zona economică. Am fost plăcut surprins de nivelul profund al înţelegerii realităţilor din flancul răsăritean al Europei şi am primit încă o dată asigurarea că parteneriatul nostru strategic constituie o bază solidă pe care vom putea construi proiecte de substanţă", a transmis ministrul Apărării.El a precizat că Ted Cruz este membru al Comitetului pentru Relaţii Externe din Senatul american, precum şi al Comitetului Economic Reunit din Congres.