Ministrul lucrărilor publice, control la şantierul Universităţii Bucureşti - Complex Panduri

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan, a verificat, joi, stadiul lucrărilor demarate în urmă cu aproximativ doi ani pentru reabilitarea Corpului A Complex Panduri ce aparţine Universităţii Bucureşti, potrivit news.ro.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Lucrărilor Publice, ministrul Ion Ştefan a discutat cu responsabilul de proiect despre evoluţia lucrării şi a vizitat imobilul alături de rectorul Universităţii Bucureşti, Marian Preda.

“Am vorbit cu cei responsabili de reabilitarea acestui complex şi am primit asigurări că lucrările vor fi încheiate conform contractului, respectiv până la sfârşitul anului 2021. Am aflat că, în ciuda epidemiei, lucrătorii au continuat să vină pe şantier şi, astfel, stadiul proiectului este conform contractului. Am să continuu să fac vizite şi la alte şantiere sau obiective, în perioada următoare, pentru că vreau să verific la faţa locului proiectele finanţate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi să mă asigur personal de stadiul şi corectitudinea derulării lucrărilor”, a declarat ministrul, citat în comunicatul de presă.

În cadrul contractului derulat prin CNI, pentru reabilitarea Corpului A Complex Panduri - Universitatea Bucureşti, vor fi realizate lucrări de arhitectură, amenajarea de noi spaţii de învăţământ pentru Facultatea de Ştiinte Politice, lucrări de desfaceri şi restaurare, respectiv desfacerea elementelor deteriorate şi refacerea finisajelor interioare şi exterioare, lucrări de consolidare pentru 11 dintre corpurile care alcătuiesc clădirea, lucrări de instalaţii sanitare, electrice, termo-ventilaţii.

Lucrările au început pe 18.09.2018 şi termenul de finalizare este decembrie 2021. Valoarea investiţiei este de 84.881.545 lei.