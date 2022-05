Ministrul Marcel Boloș, după dezvăluirile USR: 'Răspunsul Comisiei Europene este corect'

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Marcel Boloş a declarat, întrebat despre răspunsul Comisiei Europene primit de către USR care precizează că PSD şi PNL nu au negociat cu Executivul european sumele necesare pentru acordarea voucherelor destinate persoanelor vulnerabile, că acel răspuns este corect, dar termenul de transmitere la Comisie este 31 mai.

„Răspunsul Comisiei Europene este corect, aşa cum şi noi am informat în spaţiul public că aceste demersuri se derulează în cadrul programului pentru persoane dezavantajate care are termen tot pe data de 31 mai de a fi transmis la CE, încărcat în sistemul electronic al Comisiei Europene şi ne respectăm ad litteram angajamentul şi informaţiile transmise în spaţiul public. Nu există niciun risc. Banii sunt ai României, România are nevoie de finanţare specifică fiecărui program operaţional. Ceea ce negociem cu Comisia Europeană, negociem în limita fondurilor”, a afirmat Marcel Boloş, la finalul şedinţei de joi a Executivului, potrivit news.ro.

El a adăugat că măsurile pentru persoane defavorizate sau în risc de sărăcie au fost păstrate şi pe parcursul programului operaţional actual.

„Am avut măsuri pentru persoane dezavantajate şi în perioada 2014-2020. Le menţinem şi în POIM programul de incluziune socială. Am obţinut acordul transferării sumelor pentru ca bugetul destinat Axei prioritarea 9 să fie suplimentat cu 250 milioane euro. Întreaga UE trece prni acelaşi parcurs, din nefericire, de creştere a inflaţiei şi a numărului de persoane aflate în risc de sărăcire. Deci e sarcina Guvernului să fie alături de acei oameni”, a explicat Boloş.

Ministrul Boloş a mai spus că „oricine e liber să întrebe şi să facă ce doreşte, dar responsabilitatea Guvernului e să identifice aceste măsuri şi să sprijine oamenii într-o perioadă extrem de cumplită, nu să caute mecanisme să blocheze aceste măsuri”.

„Nu cred că e prea plăcut şi prea bine pentru beneficiarii noştri”, a conchis Boloş.

Deputatul USR Cristian Seidler a anunţat că, într-un răspuns oficial de la Bruxelles la o întrebare din partea USR se arată că PSD şi PNL nu au negociat cu Comisia Europeană sumele necesare pentru acordarea voucherelor destinate persoanelor vulnerabile.