Ministrul Mediului susține defrișările: 'Toată populaţia României să înţeleagă că avem situaţii în care lemnul trebuie exploatat sustenabil'

Ministrul Mediului, Costel Alexe, face un apel la populaţie să "înţeleagă" că există zeci de mii de metri cubi de lemn provenit de la copaci pe care vântul i-a doborât şi că acest lemn trebuie exploatat, întrucât lăsarea lui pe fondul forestier afectează pădurea. Alexe spune că este situaţia unei păduri din nordul judeţului Prahova, de unde vor fi scoase peste 1.200 de camioane de lemn, copaci verzi doborâţi de vânt, potrivit news.ro.

"Fac încă o dată un apel la toată populaţia României, să înţelegem cu toţii că avem situaţii în care lemnul trebuie exploatat sustenabil pentru că este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem şi mediului şi economiei şi avem şi chestiunile sociale de care trebuie să ţinem cont”, a declarat Costel Alexe, miercuri după-amiază, în timpul unei vizite în zona Cheia, în nordul judeţului Prahova.

Acesta a spus că autorităţile sunt "hotărâte să oprească exploatările ilegale” şi să "îndrepte tot răul care, voit sau nu, s-a întâmplat în ultimii 30 de ani”.

El a afirmat că de la începutul anului niciun tren cu buşteni nu a ieşit la export din România, în schimb a primit 7.000 de vagoane cu buşteni din alte ţări europene

Alexe a arătat că la Cheia, în nordul judeţului Prahova, din cauza condiţiilor meteo peste 50.000 de metri cubi de lemn au fost doborâţi.

"Acest lemn trebuie scos din fondul forestier cu celeritate pentru că el, sub o formă sau alta, poate infesta lemnul sănătos, poate putrezi, chiar dacă pădurea este o sursă regenerabilă, ea este în acelaşi timp şi perisabilă”, a afirmat ministrul Mediului.

Citește și: Reținută pentru 24 de ore în trecut, a ajuns acum, în plină stare de urgență, să aibă contracte cu statul! Tânăra este membru PNL

Acesta a spus că, deşi erau verzi în momentul în care au fost doborâţi şi nu atinseseră vârsta de exploatare, copacii puşi la pământ de vânt trebuie exploataţi. El a afirmat că "minim 1.200 de camioane încărcate cu material lemnos care sub o formă sau alta ar putea iarăşi să creeze panică în rândul populaţiei” vor trebui să transporte copacii doborâţi. În acest context, Alexe a dat asigurări că lemnul va fi exploatat legal.

El a făcut apel către gărzile forestiere şi către instituţiile din subordinea MAI să verifice transporturile şi să ia măsurile legale.

"Vreau să vă spun că datorită - şi ar trebui cu toţii să fin recunoscători silviculturii din România - avem cred că cele mai frumoase păduri, pentru că s-au îngrijit generaţiile trecute de silvicultori să ajungem astăzi să avem două treimi din pădurile virgine din Europa, prin grija silviculturii româneşti avem cred că cel mai mic procent al pădurilor doborâte în Europa şi vreau să vă spun că în acest an la nivel european sunt peste 200 de milioane de metri cubi de material lemnos rezultat în urma doborâturilor. În România în ultimii şapte ani avem o medie de 3,7 milioane, am avut 5,3 milioane anul trecut, după asta am avut 4 milioane. În acest an în acest ocol avem 53.000 de metri cubi, avem mai la nord, în judeţul Harghita, 835.000 de metri cubi doborâţi de vânt pe o suprafaţă de aproximativ 35.000 de hectare, suntem obligaţi ca stat, ca Romsilva să scoatem acest material lemnos din interiorul fondului forestier”, a spus Costel Alexe.

Acesta a spus că se vor face proiecte pe europene pentru ca Romsilva să beneficieze de echipamente pentru exploatarea lemnului în situaţii de acest gen.