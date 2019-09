Ministrul Muncii anunță DISCUȚII pentru o NOUĂ majorare a salariului minim pe economie

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, joi, la Iaşi, că Guvernul doreşte să transforme România într-o piaţă a forţei de muncă bine plătite iar pentru aceasta au fost implementate măsuri importante din programul de guvernare, conform Mediafax.

„Noi am spus tot timpul că ne dorim să transformăm România dintr-o piaţă a forţei de muncă necalificate şi slab plătite, într-o piaţă a forţei de muncă calificate şi bine plătite. Avem măsuri extrem de importante din programul de guvernare care au fost implentate prin ministerul Muncii şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, măsuri care se referă la subvenţionarea angajării sau încurajarea ocupării pentru mediul privat, să angajeze câţi mai mulţi ucenici, să angajeze persoane cu dizabilităţi, ca persoane care nu au un loc de muncă şi mai au cinci ani de zile până la pensionare sau persoane care sunt cu vârsta peste 45 de ani. Toate aceste lucruri au venit în sprijinul mediului de afaceri, au dat practic o gură de oxigen mediului de afaceri şi astfel am putut califica cât mai multe persoane, iar mediul de afaceri a primit o subvenţie extrem de importantă de 2.250 de lei pentru fiecare angajat, pe perioada de ucenicie, de exemplu care poate dura de la un an până la doi ani, în funcţie de complexitatea meseriei respective", a declarat Marius Budăi, ministrul Muncii.

Citește și: Victor Ponta a EXPLODAT la adresa PSD, după ce impozitarea pensiilor speciale a trecut de Senat: Trădătorii voștri sunt Dăncilă, Teodorovici și Fifor

Referitor la o viitoare modificare a salariului minim pe economie, ministrul a declarat că vor urma discuții în Consiliul Naţional Tripartid, acolo unde sunt şi patronatele şi sindicatele.

Întrebat de jurnalişti dacă este de acord că majorarea salariilor bugetarilor a făcut ca mulți dintre angajații din privat sa plece către stat, iar privații sa își găsească tot mai greu forță de muncă, ministrul a declarat că îşi doreşte ca salariații din România să aibă venituri cât mai apropiate de media celor din Uniunea Europeană, iar Guvernul a asigurat și în mediul privat măsuri care să încurajeze ocuparea locurilor de muncă.

„Ne dorim în continuare ca salariații din România să aibă venituri cât mai aproape de media UE. În acest context, vă aduc aminte că în 2010, de exemplu, când au fost acele venituri din sistemul bugetar, mediul privat a recoltat, să spunem așa, vârfurile din sistemul bugetar, a fost o tranziție inversă, acum este probabil o tranziție invers, dar cu toții trebuie să creăm, și noi, în același timp am mărit salariul mediu bugetar, dar vedeți că am spus inițial că am asigurat și în mediul privat măsuri care să încurajeze ocuparea, prin aceste subvenții (...). Sigur că trebuie să venim și cu alte măsuri cu care am și venit, de exemplu cu scăderea impozitului la salariu, de la 16% la 10%, cu reducerea acelor cheltuieli pe forță de muncă, cu 2% în primă fază, atunci când a fost transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, dar noi ne ținem de acest deziderat și în continuare considerăm că veniturile românilor trebuie să ajungă către media UE”, a spus Marius Budăi.

Întrebat dacă majorarea salariilor bugetarilor a adus și performanță, ministrul a declarat că în sistemul bugetar sunt oameni de valoare.

„Probabil peste tot, atât la privat, cât și la stat sunt persoane care trebuie, fie colectate, fie eliminate, dacă nu își fac datoria. Dar, în marea lor majoritate, eu vă spun cu sinceritate, cunosc sistemul bugetar din 1995, sunt oameni de valoare”, a declarat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii, Marius Budăi se află, joi la Iaşi unde a participat la conferinţa „Pactul pentru muncă” organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) şi Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG).