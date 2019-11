Ministrul Muncii anunţă comasarea Autorităţii pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu cea pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat joi comasarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA) cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD), propunere despre care a afirmat că a fost aprobată miercuri în Guvern potrivit Agerpres.

"În ordonanţa de urgenţă de ieri am propus Guvernului şi colegilor mei - şi au fost de acord - ca în vederea eficientizării instituţiei (Ministerului Muncii, n.r.) şi pentru că în ceea ce priveşte copilul, persoanele cu dizabilităţi, statul român trebuie să aibă o politică care să acopere tot ciclul vieţii acestor persoane, am propus comasarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA) cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD). Aparatul tehnic se va comasa, deci vom ajunge inclusiv la o economie şi de timp de lucru, dar şi de resurse, şi bineînţeles ne aşteptăm la o eficienţa la nivelul activităţii în serviciul beneficiarilor acestor structuri", a declarat Violeta Alexandru într-o conferinţă de presă.Ministrul Muncii a apreciat că palierul de conducere din cadrul structurilor ministerului nu are efect în calitatea serviciilor oferite contribuabililor."Sunt în analiză cu privire la celelalte structuri ale ministerului, dorinţa mea este să întăresc linia de oameni care lucrează cu cetăţenii, cu beneficiarii acestor servicii, şi să reduc, în măsura posibilului, structurile de conducere, aparatul, demnitarii, cabinetele acestora, adică palierul de conducere, care, de cele mai multe ori, nu are efect în calitatea serviciului oferit contribuabilului, beneficiarului serviciului respectiv. Aceste lucruri le voi decide în foarte scurt timp, mi-am stabilit un termen de doar câteva săptămâni pentru a face o propunere coerentă cu privire la modul în care văd eficientizată activitatea acestui minister şi a structurilor din subordine. Obiectivul este de a ajunge la structuri suple şi care să se concentreze pe livrat serviciu de calitate pentru beneficiari, şi în paralel iau nişte măsuri foarte ferme pentru creşterea transparenţei acestui minister", a adăugat Violeta Alexandru.