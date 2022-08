Ministrul Muncii dezvăluie o discuție cu un oficial european: Să îşi ia familia şi să trăiască în România, timp de o lună, cu 200 de euro

Ministrul Muncii, Marius Budăi, afirmă că i-a cerut unui oficial al Comisiei Europene să îşi ia familia şi să trăiască în România, timp de o lună, cu 200 de euro, cât e pensia minimă, sau cu 300 de euro, cât reprezintă salariul minim în România. Budăi subliniază că nu renunţă la ideea sa privind "modificarea" Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în ceea ce priveşte nivelul bugetului de pensii.

"Am pus cifrele în faţa Băncii Mondiale şi în faţa Comisiei Europene când am început să strig – şi poate cineva ne-a considerat nebuni pe noi, de la PSD, când am început să strigăm de ce trebuie să modificăm PNRR – şi am pus în faţa unui funcţionar din Comisia Europeană, de la Direcţia de Finanţe şi i-am spus foarte clar: uite cum facem – ori 200 de euro cât e pensia minimă, ori 300 de euro cât e salariul minim în România, ţi-i dau într-o lună şi ia-ţi familia de la Bruxelles şi vino şi trăieşte ori în Bucureşti, ori unde vrei tu în România cu banii ăştia, trimite-ţi copiii la şcoală, plăteşte-ţi chiria, plăteşte-ţi utilităţile! Păi nu se poate! Şi atunci de ce nu ai flexibilitate? De ce nu crezi că şi cetăţenii români au dreptul la o viaţă mai bună? Nu voi renunţa la ceea ce am început”, a afirmat Marius Budăi, joi seară, la Antena 3, potrivit news.ro.

Întrebat când a avut acest dialog cu oficialul Comisiei Europene privind modificarea PNRR, ministrul nu a răspuns concret. El a spus, în schimb, că din noiembrie anul trecut "tot discută cu Comisia Europeană”.

Budăi a mai afirmat că a studiat toate planurile naţionale de redresare şi rezilienţă şi că niciunul dintre acestea nu prevede plafonări ale nivelului bugetului de pensii.

"Noi suntem singurii care am spus că cetăţenii noştri trebuie să fie săraci, cu o guvernare de dreapta, din păcate, trebuie să o spun, nu am ce face. Dar vom lupta şi atât timp cât o să am susţinerea lui Marcel Ciolacu şi a PSD şi se va lua şi decizia finală în coaliţie, eu nu voi renunţa, nu am de ce. (...) Eu sunt optimist. Eu am stabilit cu preşedintele partidului şi cu partidul nostru, cu PSD, că vom propune coaliţiei ca atunci când mergem la negocierile finale să propunem scoaterea de tot a acestui procent şi eliminarea 2070. Nu există, nu avem de ce!”, a mai spus Marius Budăi.