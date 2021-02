Ministrul Muncii, Raluca Turcan: 'Planul Naţional de Redresare va susţine investiţii şi reforme instituţionale inclusiv în domeniul muncii'

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va susţine investiţii şi reforme instituţionale inclusiv în domeniul muncii şi ne-am propus ca o mare parte a efortului de digitalizare pentru creşterea calităţii serviciilor de ocupare oferite angajaţilor şi angajatorilor să fie finanţată prin PNRR, a notat ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.

"Ocuparea forţei de muncă în perioada post-Covid este o prioritate pentru toţi miniştrii Muncii din ţările Uniunii Europene, alături de care am participat astăzi la o videoconferinţă informală organizată de Preşedinţia Portugheză a UE. Am discutat cu miniştrii muncii din celelalte ţări despre măsurile adoptate de Guvernele noastre pentru a menţine locurile de muncă din sectoarele economice afectate de pandemie. Am reafirmat, în acest context, intenţia noastră de a folosi toate oportunităţile de finanţare din fonduri europene, inclusiv a instrumentului SURE pentru asigurarea continuităţii ocupării în condiţiile generate de contextul economic mondial", a scris Raluca Turcan.

Potrivit ministrului, în următorul exerciţiu financiar, prin Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, vor putea fi finanţate măsuri precum: creşterea gradului de ocupare şi orientare profesională în rândul tinerilor, inclusiv a tinerilor care nu sunt în câmpul muncii şi nici nu urmează vreo formă de educaţie sau pregătire; creşterea gradului de ocupare prin măsuri active de sprijinire a anumitor categorii de angajaţi şi măsuri specifice pentru zonele cu deficit de forţă de muncă; sprijin pentru IMM-uri şi investiţii în structuri de economie socială; modernizarea instituţiilor pieţei muncii prin digitalizare şi prin profesionalizarea consilierilor de ocupare a forţei de muncă; investiţii în programe de învăţare pe tot parcursul vieţii.

"Complementar, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va susţine investiţii şi reforme instituţionale inclusiv în domeniul muncii. Ne-am propus ca o mare parte a efortului de digitalizare pentru creşterea calităţii serviciilor de ocupare oferite angajaţilor şi angajatorilor să fie finanţat prin PNRR", a mai scris Raluca Turcan.