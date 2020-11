Ministrul Sănătății, despre paturile de la ATI: 'A fost un an de modernizare forțată'

Nelu Tătaru spune despre paturile din terapie intensivă că a fost un an de „modernizare forțată” în spitale și de „organizare impusă de situație”: „Dacă vă spun că noi am plecat cu 740 de paturi suport Covid complet dotate. Suntem la 1.250 în acest moment”.

Nelu Tătaru a declarat, duminică, la Iași, că nu există un blocaj în secțiile de terapie intensivă.

„Sunt anumite zone în care avem o creștere a cazurilor în terapie intensivă. În general Bucureștiul se confruntă în acest moment cu creșterea numărului de cazuri în terapie intensivă. Acolo unde cazurile depășesc, merg către județele limitrofe unde sunt locuri libere pe terapie intensivă”, a declarat ministrul, precizând că de „dirijarea” cazurilor către spitalele cu locuri libere se ocupă Comitetul Național pentru Coordonarea Intervenției.

Extensia spitalelor se va face în măsura în care va fi nevoie de paturi, a adăugat Tătaru.

Ministrul Sănătății a anunțat și că sunt săptămâna viitoare ajung în țară 43.000 de noi teste, iar apoi vor mai veni încă un milion de teste.

Întrebat câte paturi de ATI a cumpărat România de la începutul pandemiei, ministrul a răspuns: „Dacă vă spun că noi am plecat cu 740 de paturi suport Covid complet dotate. Suntem la 1250 în acest moment, iar după extindere mergem spre 1500. Avem cu 75% mai mult decât am avut. A fost un an de modernizare forțată, de organizare impusă de situație, în același timp un an în care cred că trebuie să mergem spre normalizare”.