Ministrul Sănătății le răspunde medicilor demisionari: 'Managerul nu trebuia să fie prins cu stocurile pe zero'

Ministrul Sănătății Nelu Tătaru le-a răspuns medicilor demisionari de la spitalul din Orăștie, că ar vrea să le înțeleagă precauția, însă nu și panica. Nelu Tătaru a declarat că demisia nu este o rezolvare a situației, acuzându-i pe managerii de spitale pentru dezastrul creat. Tătaru a declarat în direct la B1 TV că stocurile trebuiau să fie asigurate de manageri și că această pandemie nu trebuia să-i prindă pe directorii spitalelor cu visteriile goale.

"Eu le spun acestor medici demisionari că îi înțeleg, dar nu vreau să le înțeleg panica, ci vreau să le înțeleg precauția. Am fost la Suceava, acolo vedeam cam tot ce transmiteau managerii din teritoriu, stocuri, dar în teritoriu problema era alta. Suceava și mă refer la Suceava pentru a expune o problemă care până la un moment dat aș putea s-o generalizez în toată regiunea și poate chiar la multe dintre orașele mari, deci Suceava a mers de la o serie de nereguli care cuprindea atât precauția, atât informația, atât managementul spitalului, atât atitudinea autorităților locale cât și a celor care făceau anchete epidemiologică. Nu știu dacă demisia este chiar cea mai bună. Ei sunt în prima linie. Eu le mulțumesc tuturor pentru tot, dar trebuie să înțeleagă că pentru asta ne-am pregătit. Este o situație deosebită. Nu cred că panica să ne ducă la demisie este singura modalitate de răspuns. Demisia nu este o soluție. Managementul unității ar fi trebuit să asigure echipamente. Mă repet, managerul de spital nu trebuia să fie prins cu visteria goală, nu trebuia să fie prins cu stocurile pe zero. Noi ca minister al Sănătății nu facem decât să completăm ceea ce acești manageri trebuiau să acumuleze prin contracte. Ce pot să le promit este că toți cei care sunt în prima linie vor primi materiale și că vom menține stocurile pentru ca ei să aibă pe ce să pună mâna. Mai rămâne ca precauțiile pe care trebuie să le aibă fiecare dintre ei să fie la cote maxime, precum și acea atitudine de încredere pe care trebuie să le-o dea tuturor celor care vin la spital cu acea teamă de necunoscut", a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat despre posibilitatea separării spațiilor de tratare pentru pacienții cu coronavirus și cei non-covid, ministrul sănătății a răspuns:

"Am păstrat până acum spitalele mari județene de fază 2 pentru tratarea patologiei non-COVID. În scenariul 4 tot pacientul care se prezintă în UPU sau în camerele de primire urgențe sau în camerele de gardă este suspect de coronavirus. Îl preluăm ca și suspect de coronavirus tocmai pentru a avea acele precauții pentru fiecare pacient în parte. Pacienții care vin în spitalele non-covid sunt pacienți care trebuie investigați suplimentar și nu trebuie să treacă de acest compartiment de primire-urgente, care are rolul de izolare pentru a nu urca în spital. În acest context trebuie avută mare grijă la personalul medical care face aceste investigații care trebuie să fie protejat și echipat. Cât despre pacienți, după cum am spus fiecare viroză respiratorie va fi testată. Dacă rezultatul este negativ, atunci pacientul va fi trecut într-o secție de boli interne pentru tratarea bolilor respiratorii".